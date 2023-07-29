超特価激安 15インチ MacBookPro Mid2015 Corei7 SSD960GB ノートPC

APPLE MacBook Pro 2015 MJLQ2J/A

Thinkpad L390 ☘Corei3第8世代☘爆速SSD搭載☘メモリ8GB

2021年に購入したものですが、買い替えのため手放します。

Dell Corei5 gen10 Ram16/SSD512Gb オフィス付き

リコール品ではありません！

ノート ゲーミングPC 本体 i5 level イイヤマ



MACBOOK Air ,Windows10&office 2021美品16gb

※初期化済みです

【ジャンク品】APPLE MacBook Pro 17インチモデル

※SSDを256GBから960GBに換装しています。（マックOSに512GB、Windows OSに447.88GBを割り当てています。）

IdeaPad C340 Core i7・16GBメモリー1TB SSD・14型

※裏側に１箇所凹みがあります。

セール中✨本日まで✨美品✨ハイスペックおしゃれホワイト中古ノートパソコン✨

※Windows10をインストールしています。（切り替え方法はoptionキーを長押し）

NECノートパソコン Core i7 SSD メモリ16GB Windows11

※Mac OSはMonterey Ver 12.6.6をインストールしています。

【オフィス】極美品 HP ノートパソコン DVD win10 WEBカメラ



C302CA-F6Y30



553☆Win11☆最高峰i7 正規office☆SSDノートパソコン☆

以下スペック

win11富士通\Core i5\Blu-ray\15.6型\爆速SSD\8G\

本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm：358.9×18×247.1

IPASON（攀升）Windows11

本体重量 ：2kg相当

極美品 MacBook Air 2015 13インチ 256GB メモリ8GB

モニタサイズ ：15.0型

【最終値下げ】Microsoft Surface Laptop Go 2

モニター解像度 ：2880 x 1800ピクセル標準解像度

Lenovo G50-70 Corei3-4030U SSD256GB!

CPU ：Intel Core i7

hp ノートパソコン SSD 128GB✨爆速起動✨Corei3✨高スペック

コア数 ：4コア、2.2GHz（TurboBoost使用時最大3.4GHz）

MacBook Air 13-inch Early 2015 ジャンク品

メモリ ：16GB

【24時間以内発送】DELL Inspiron 5405 AMD Ryzen 5

SSD ：960GB（換装済み）

最新Windows11/新品SSD512GB/2世代Core-i7/メモリ8GB

グラフィック ：Intel Iris Pro グラフィックス

【ハイスペック】VersaPro i7 8GB 新品SSD256TB 12.1型

光学ドライブ ：無し

B65ER/i5/SSD 512GB/8GB/win11/Office2021

タイプ ：クラムシェル型/2in1非対応

人気のダイナブック赤レッドカラー 第4世代i3搭載 最新win11新品快速SSD

タッチパネル ：非対応

NEC✨新品SSD512GB✨オフィス付き✨ブルーレイ✨ノートパソコン

WEBカメラ ：720p FaceTime HDカメラ

MacBook 12インチ 512GB シルバー (Early 2016)美品

インターフェイス ：MagSafe2電源ポート、Thunderboltポート（最大20Gbps）x2、USB3ポート（最大5Gbps）x2、HDMIポートx1、SDXCカードスロット

MacBook Pro 13インチi7 16GB SSD512 2016

バッテリ駆動時間 ：約9時間（最大）

める様専用出品 4台セット

発表時期(モデル) ：Mid 2015

東芝 ノートパソコン B65D i3 6100U 256G SSD 8G

付属品 ：85WMagSafe2電源アダプタ、電源コード、外箱、保護フィルム・保護シート

sunsun様専用 Surface Pro 6 1796 i5-8350U

Bluetooth ：4.2ワイヤレステクノロジー

Lenovo HDD500GB Webカメラ Bluetooth ノートパソコン

オーディオ：ステレオスピーカー、デュアルマイクロフォン、3.5mmヘッドフォンジャック

MacBookair マックブックエアー ※即購入ok



【極美品】MacBook Pro16Core i9 8TB 64GBフルスペック

#Apple

MacBook Pro 16インチ 2021 M1 Pro 512GB US配列

#APPLE

東芝dynabook V63/27M PV63-27MKXS Win10Pro

#MacBook Pro

OMEN 16/Ryzen7/3070Ti/1TB/16GB ゲーミングノート

#2015

HP SPECTRE x360 13-ap0035TU ブルー

#Windows

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

APPLE MacBook Pro 2015 MJLQ2J/A2021年に購入したものですが、買い替えのため手放します。リコール品ではありません！※初期化済みです※SSDを256GBから960GBに換装しています。（マックOSに512GB、Windows OSに447.88GBを割り当てています。）※裏側に１箇所凹みがあります。※Windows10をインストールしています。（切り替え方法はoptionキーを長押し）※Mac OSはMonterey Ver 12.6.6をインストールしています。以下スペック本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm：358.9×18×247.1本体重量 ：2kg相当 モニタサイズ ：15.0型モニター解像度 ：2880 x 1800ピクセル標準解像度CPU ：Intel Core i7コア数 ：4コア、2.2GHz（TurboBoost使用時最大3.4GHz）メモリ ：16GBSSD ：960GB（換装済み）グラフィック ：Intel Iris Pro グラフィックス光学ドライブ ：無しタイプ ：クラムシェル型/2in1非対応タッチパネル ：非対応WEBカメラ ：720p FaceTime HDカメラインターフェイス ：MagSafe2電源ポート、Thunderboltポート（最大20Gbps）x2、USB3ポート（最大5Gbps）x2、HDMIポートx1、SDXCカードスロットバッテリ駆動時間 ：約9時間（最大）発表時期(モデル) ：Mid 2015付属品 ：85WMagSafe2電源アダプタ、電源コード、外箱、保護フィルム・保護シートBluetooth ：4.2ワイヤレステクノロジーオーディオ：ステレオスピーカー、デュアルマイクロフォン、3.5mmヘッドフォンジャック#Apple#APPLE#MacBook Pro#2015#Windows

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

MacBook Pro M2チップ 付属品あり高性能 FUJITSU AH50 I7 16G SSD512G Office付きGPD WIN3 ultimate 1165g7 SSD 1TB シルバーMacBook pro 13inch early2015特売\DELL Vostro 3590\十世代i5\8G\SSD 256G\