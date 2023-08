ご購入いただいた方は、プロフィール欄に目を通していただていることを前提に、お取引させていただきます。

そのため、土日祝日に関しての連絡の遅さや、その他プロフィール欄に記載している内容についての取引キャンセルなどは対応できかねます。

【商品説明】

・仕入れた状態のまま出品しております。

・こちらは開封済みの商品です。購入時期は不明です。保護シール等は付いておりませんが、目立った傷や汚れも見当たらないため、中古良品だと思われます。

・時計の針は動いております。

・リューズを回し、時針、分針が動くことを確認しました。

・時刻合わせなど、それ以上の詳しい動作確認は行っておりません。

・商品の状態は写真をご参照いただき、ご了承頂ける方のみ購入をご検討ください。

・付属品は画像にあるものが全てとなります。

・保証書は付いておりません。

・稼働中ですが、お手元に届いた時電池切れとならない保証はできかねます。

以上をご了承のうえ、ご検討をよろしくお願い致します。

【商品詳細】TIMEX 腕時計 MK1 メカニカルキャンパー グリーン

ブランド:TIMEX(タイメックス)

型番:TW2U69000

発売年:2021

ケースの形状:円形

風防素材:ミネラルガラス

表示タイプ:アナログ

留め金:尾錠式

ケース素材ケース素材:SS

ケース直径・幅:36 millimeters

ケース厚:10 millimeters

バンド素材・タイプ:ナイロン

バンド幅:17.5 millimeters

バンドカラー:グリーン

文字盤カラー:グリーン

ベゼル素材:ステンレス鋼

ベゼル機能:固定ベゼル

本体重量:40 g

ムーブメント:機械式手巻き

商品の情報 ブランド タイメックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

