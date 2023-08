■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

■カラー

インディゴブルー ( 濃紺 )

■サイズ S

胴囲 72~80㎝

身長 152~160㎝

平置き~素人採寸

着丈 約54㎝

肩幅 約40㎝

身幅 約44㎝

袖丈 約58㎝

■品質

綿 100%

■日本製■

made in JAPAN

自宅保管品にご理解頂ける方の

ご理解よろしくお願いしますm(__)m

正規品

希少

レア

廃盤

レッドタブ

ビンテージ

ジージャン

ジーンズ

Gパン

ジーパン

CLASSIC JACKET

EDWIN エドウィン

Lee リー

GAP ギャップ

メンズ

ユニセックス

男女兼用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 新品、未使用

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ヴィンテージLevi's リーバイス2nd セカンド復刻モデルRED TAB✨78570-03✨レディースデニム ジャケット Gジャンです☆■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ タグ付、新品、未使用品です!!※上のタグは付いてますが、下のタグは外れています。■カラーインディゴブルー ( 濃紺 )■サイズ S胴囲 72~80㎝身長 152~160㎝平置き~素人採寸着丈 約54㎝肩幅 約40㎝身幅 約44㎝袖丈 約58㎝■品質綿 100%■日本製■made in JAPAN未使用品の超希少、激レア品です‼️自宅保管品にご理解頂ける方のご理解よろしくお願いしますm(__)m正規品希少レア廃盤レッドタブビンテージジージャンジーンズGパンジーパンCLASSIC JACKETEDWIN エドウィンLee リーGAP ギャップメンズユニセックス男女兼用

