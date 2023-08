値段が激安 owens 【Oさん専用】rick cargo 52 pods ワークパンツ/カーゴパンツ

ブランド

Rick Owensリックオウエンス

カラー

Black ブラック

サイズ

52 XL相当

素材

TE

説明

Rick Owens の22ssのcargo podsになります。

股上が深く、サルエルパンツのハーフパンツとなっています。

数回着用の美品になります。

ハンガーとタグをお付けいたします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リックオウエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

