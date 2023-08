Herlipto Como Back Lace-Up Dress

カラー: 白

サイズ: M

La Vie En Roseイベントで購入しました。

新品・未使用、試着のみです。

残念ながらあまり似合わなかったので、お譲りしたいと思います。

タグは試着の際に外してしまいましたが、手元にありますので同封します。

プロフィールをお読み頂き、ご納得された上でご購入宜しくお願い致します。

以下公式より:

大胆なビッグカラーが目を惹くモダンなコードラッセルレースがエレガントな大人のサマードレス。

デコルテを美しく魅せるVカットは両Vとなっている為、程よい抜け感を与えてくれます。

縦ラインの切り替えとスカートのティアード部分の切り替えにパイピングを施す事で、よりスタイルを際立たせ女性らしいシルエットを演出します。

バックコンシャスな背面に配したレースアップがメリハリのあるシルエットを作り出し、360°どこからみても美しい絶妙なバランスが魅力的なこだわりが詰まった一枚に仕上げています。

左脇コンシールで着脱可能。背面のレースアップでウエストラインをお好みで調節していただけます。

一枚お召しいただくだけでフェミニンな気品あふれるスタイリングを完成させてくれます。

サイズ: M[ 着丈:120.5 / 肩幅:37.5 / バスト:82 / バスト(立体):88.5 / ウエスト:76.6 / ヒップ:104.8 / 裾まわり:242 ](cm)

カラー···ホワイト

柄・デザイン···レース

袖丈···袖なし

季節感···春、夏

#Herlipto

#ハーリップトゥ

#小嶋陽菜

#こじはる

#ワンピース

#ドレス

#白

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 新品、未使用

