ご覧頂きありがとうございます!

【フォロー割始めました!】

詳しくはプロフィールをご覧下さい。

※トラブル防止の為、フォロー割希望の方は必ずご購入前にお願い致します。

購入後の割引きは対応致しかねますのでご了承ください。

もちろんコメント無しでの即購入も大歓迎です!

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖商品説明〗

◆ブランド◆

HYSTERIC GLAMOUR

◆サイズ◆

表記 free

実寸 (平置き)

肩幅:約62.5㎝

身幅:約68.5㎝

着丈:約72㎝

袖丈:約17㎝

※素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。

◆素材◆

コットン100%

◆カラー◆

黒 ブラック

◆状態◆

若干の使用感はありますが、目立つ傷や汚れはございません。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

✔︎注意事項

※素人検品ですので小さなシミ、汚れ、ほつれ等見落としがある場合がございます。ご理解頂ける方のみお願い致します。

※喫煙者の自宅保管ですので、タバコの匂いが苦手な方はご注意下さい。

※気になる点やご不明な点がございましたらご購入前にご質問をお願い致します。

※お支払い後、3日以内にらくらくメルカリ便にて発送致します。

※プロフィールを参照したことを前提でのお取引とさせていただきます。

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...クルーネック

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

