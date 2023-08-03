流行 藤原樹 直筆サイン入り アクリルスタンド ミュージシャン

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※プロフィールをお読みください値下げ・取り置き不可一昨年の居酒屋えぐざいるで入手致しました。アクスタにはこちらを含め2つのみサインが書かれました。新品・未開封ですが、初期傷等ある場合がございます。あらかじめご了承のうえご購入くださいませ。藤原樹藤原樹アクスタ藤原樹アクリルスタンド藤原樹サイン藤原樹直筆サイン