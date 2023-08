Sergio rossiのフリルスニーカーです。

未使用☆23㎝☆スエード☆スタンスミス☆アディダス adidas

気に入って履いてましたので、傷や汚れございます。

ゴールデングース スニーカー 37

お写真でご確認下さい。

【新品、未使用】最新コレクション 入手困難 エルメス ピンクスニーカー



新品 アメリ ORKID AMERI 24cm VINTAGE✖️PUMA

左足のフリル内、スニーカー側に汚れ、

newbalance M992eb 23.5cm

フリルのラインストーン合計7ヶ所取れ(履いてる分にはあまり分からないと思います)

【限定販売商品】新品 adidas スーパースター LEGO(23.0cm)

靴底のロゴが消えかかってます。

【送料無料!新品未使用タグ付き✨】NIKE コルテッツ グリーン 緑



Nike GS Air Jordan 1 OG "True Blue"

全体的に汚れと擦り傷がございますが、

NIKE × STUSSY airforce1 fossile

まだ履けると思います。

MARNI マルニ 2022AW メリージェーンスニーカー 36 レザー



★NIKE AIR HUARACHE CITY LOW "Just Do It"

サイズは36ですが、普段23.5の私が大きめです。

SALOMON Speedverse PRG sz.24cm

10万以上しました。

エアジョーダン1 high レイカーズ



オールスター クップ バトー

気に入ってましたが、もう履きませんので履いて下さる方にお譲り致します。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド セルジオロッシ 商品の状態 傷や汚れあり

Sergio rossiのフリルスニーカーです。気に入って履いてましたので、傷や汚れございます。お写真でご確認下さい。左足のフリル内、スニーカー側に汚れ、フリルのラインストーン合計7ヶ所取れ(履いてる分にはあまり分からないと思います)靴底のロゴが消えかかってます。全体的に汚れと擦り傷がございますが、まだ履けると思います。サイズは36ですが、普段23.5の私が大きめです。10万以上しました。気に入ってましたが、もう履きませんので履いて下さる方にお譲り致します。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド セルジオロッシ 商品の状態 傷や汚れあり

NEW BALANCE U9060HSA新品|アディダス|adidas |スタンスミス |H03223|235NIKE LDWAFFLE/SACAI 22.5㎝新品 限定品 プーマ スヌーピーコラボ スニーカー 24㎝ PUMAナイキ エアマックス NikeAir Max FF720ナイキ NIKE DUNK LOW ウィメンズ ダンク ロー アルケオピンク日曜日まで限定値下げ ミキオサカベ グラウンズ グレー スニーカーナイキ W エアモア アップテンポ モアテン FB8480-100 23.0ア マ マニエール × ナイキ エアジョーダン 2 22cm 新品Yoak LORRY CA 40 (25〜26cm)