ご覧頂きありがとうございます

即購入歓迎です

バラ売り不可です

デート・ア・ライブ

デート・ア・バレット

時崎狂三 タイクレ限定 のフィギュア3体セットです

①小悪魔ver

②バニーver

③チャイナ水着ver

タイトーオンライン限定版になります

外箱に一部凹みがあります

タイトーオンラインverは外箱にはイラストはありません

他にもフィギュア出品中です

#ちゃあのフィギュア

◆比較的綺麗な状態だと思いますが、中古品であることを理解頂き購入お願いいたします

◆写真にて状態など確認お願いいたします

◆写真の追加対応できますので、足りない場合はコメント下さい

#フィギュア

#タイクレ

#タイトー

#オンラインクレーン

#プライズ

#限定

#デート・ア・ライブ

#デート・ア・バレット

#デートアライブ

#デートアバレット

#時崎狂三

#coreful

#タイトーオンライン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

