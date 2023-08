◎アイテム

◎サイズ

Sサイズ

着丈 68cm

肩幅 42cm

身幅 50cm

袖丈 22cm

袖口 17cm

平置き実寸

◎状態

A

SS 新品・タグ付き

S 未使用、もしくは新品同様の良好な品

A 使用感が少なく全体的に綺麗な状態

B 少し使用感があります。全体的に目立ったダメージや汚れは見当たらない状態

C 古着特有のUSED感が見受けられますが、大きなダメージや汚れは少ない状態

D 状態が悪く使用感の強い

E ジャンクor難あり

◎使用カラー

レッド/RED/赤

マルチカラー

古着になるのでご理解いただいた上での購入をお願いします

店頭同様の新品の物を求める方や神経質な方はご遠慮ください

無言購入問題ないです

発送は圧縮して発送を考えていますが発送方法や質問や写真追加の希望があれば購入前にコメントお願いします

発送方法がらくらく↔ゆうゆうで予告無く変更になる場合があります。

ご購入前にプロフィールの確認お願いします

他にも衣類を出品しています

#たいたんの古着

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 未使用に近い

