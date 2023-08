★商品説明のコピペ、写真の無断転載されている方とは無関係ですので、フェイク品などお気を付け下さい

moncler モンクレール と Palm Angels パームエンジェルス とのコラボのです

コーチジャケット

モデル JIM

サイズ2です

身幅 約60cm

着丈 約71cm

肩幅 約49cm

袖丈(リブ部分含めて) 約67cm

素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい

セレクトショップ購入品です

※手首のリブに多少毛玉がございます(6枚目)

※ハンガーや紙タグなどの付属品はございません

※QRコードタグに汚れがございます(9枚目)

※QRコードからシリアルナンバーで確認が出来ない為、monclerに問い合わせて本物との返答を頂いております(10枚目)

※保管時の匂いが残っておりますので、匂いに敏感な方は購入をお控え下さい

他に破れやシミなどの大きなダメージは無いと思いますが、素人検品のため見落としがあるかもしれません

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 やや傷や汚れあり

