[宅送] 黒帯 帯 骨董 アンティーク布 ヴィンテージ帯 レトロ 着物

モダンで素敵なヴィンテージレトロな帯です。

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ヴィンテージレトロな帯ですので、新品のようにはいきませんが、全体的には、比較的綺麗な状態だと思われます。

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入手してからは、未使用で帯としても使用した事が無く大切に保管しておりました。

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帯としても勿論、インテリアとしても素敵にご使用になれると思います。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

モダンで素敵なヴィンテージレトロな帯です。ヴィンテージレトロな帯ですので、新品のようにはいきませんが、全体的には、比較的綺麗な状態だと思われます。入手してからは、未使用で帯としても使用した事が無く大切に保管しておりました。帯としても勿論、インテリアとしても素敵にご使用になれると思います。画像でご確認下さい。★こちらは、送料込み (安心、安全の匿名配送)です。モダンでお洒落な帯如何でしょうか～モダン帯帯黒帯ヴィンテージ帯レトロ帯骨董帯骨董品和骨董古布織物伝統手工芸着物インテリアお正月お正月飾りアンティーク布

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