Panasonic VIERA D305 TH-43D305

パナソニック製

液晶テレビ43インチです。

2018年から2022年迄使用してました。

年式の割には綺麗だと思いますが、

使用感は有りますので写真での御判断でご検討の程

宜しくお願い致します。

「エレコム 新品HDMIケーブル.2m 付属」

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

LED種類: ダイレクトフルLED

NETFLIX: NO NETFLIX

WEB CONTENT ACC

color: BLACK

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応

アスペクト比: 16:9

アプリ対応: アプリ プリインストール

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: FULL HD

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2014カラーTV: 5

画素数クラス別(横): 1920−3839

画素数クラス別(縦): 1080−2159

画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上

画面サイズ・クラス別4: 43インチ

省エネ基準目標年度: 2012年度

電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 60ヘルツ

#パナソニック

#Panasonic

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

