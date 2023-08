AURALEE オーラリー

adidas NMD S1 "Core Black"

New Balance ニューバランス

NB ニューバランス 2002R ライトブルー

UXC72AA

CHI〜様専用

サイズ:26.5cm

CT70 PLUS BLACK HI CUT チャックテイラー

箱あり

COMME des GARÇONS Nike Air Max 97 27.0cm



ナイキ ダンクLOW

状態

ニューバランス new balance m2002rdd

新品で購入し数回着用の美品

NIKE AIR KUKINI / ナイキ エア クキニ



希少サイズ!KITH × adidas originals Samba

購入場所

NIKE バンダル High ステゥーシー ディープロイヤルブルー

オーラリー

NIKE AIR JORDAN 1 MID "WHITE SHADOW"



YEEZY BOOST 700 MAUVE

New Balance の過去のアーカイブモデルに着想を得た

mihara yasuhiro スニーカー Peterson ミハラヤスヒロ

ユニークなソールユニットと、洗練されたボディシェイプを融合した「XC-72」。

【未使用】Timberland ティンバーランド 靴 スニーカー 赤 レッド



NIKE AIR JORDAN 7 RETRO CARDINAL 27cm 新品

アシンメトリーなアウトソールパターン、

HOKA ONEONE BONDI SR 白

多角的にシェイプされたヒール、

1f26《極美品》キャヴァル スニーカー THUNDER サンダー 40

70 年代のコンセプトカーから着想を得たスクエアトゥなどの

NIKE×sacai ブレザーハイ 28cm

ディテールを採用し、インパクトのある現代的デザインでありながら

New Balance M990TG3 Gray

ノスタルジーを感じさせるデザインが特徴です。

adidas ZX8000 atmos 27.5cm ソックス付



Nike AIR JORDAN1 ハイパーロイヤル

AURALEE × New Balanceのコラボレーションでは、通常の「XC-72」ではメッシュを配しているアッパー部分に、表情の異なる3種類のレザーを使用し、ワントーンの中に奥行きを感じさせるデザインに仕上げています。

新品 27cm NIKE AIR JORDAN1 dq8426-014



新品 GUCCI Ultrapace sneakers 27cm グッチ

各カラーによってパーツの素材使いを絶妙に変更し、細部までこだわった高品質のスエード / ヌバック / スムースレザーのコンビネーションによる仕立ては、AURALEE とNew Balance のクラフトマンシップを体現しています。

バレンシアガトリプルS 27センチ



【Timeline】ALL STAR J VTG 50 HI/オールスター



Nike WMNS Air Jordan 1 Mid SE "Olive Toe



NIKE DUNK LOW ナイキ ダンク ロー ジムレッド 27.5cm

カラー···ブラウン

29cm NIKE AIR JORDAN 1 HIGH OG OBSIDIAN

スニーカー型···ローカット

Nike Air Jordan1High SailDark MochaBlack

履き口···紐

28.0cm NIKE ナイキ エア モア アップテンポ '96 DV6993

素材···スエード

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AURALEE オーラリーNew Balance ニューバランスUXC72AAサイズ:26.5cm箱あり状態新品で購入し数回着用の美品購入場所オーラリーNew Balance の過去のアーカイブモデルに着想を得たユニークなソールユニットと、洗練されたボディシェイプを融合した「XC-72」。アシンメトリーなアウトソールパターン、多角的にシェイプされたヒール、70 年代のコンセプトカーから着想を得たスクエアトゥなどのディテールを採用し、インパクトのある現代的デザインでありながらノスタルジーを感じさせるデザインが特徴です。 AURALEE × New Balanceのコラボレーションでは、通常の「XC-72」ではメッシュを配しているアッパー部分に、表情の異なる3種類のレザーを使用し、ワントーンの中に奥行きを感じさせるデザインに仕上げています。各カラーによってパーツの素材使いを絶妙に変更し、細部までこだわった高品質のスエード / ヌバック / スムースレザーのコンビネーションによる仕立ては、AURALEE とNew Balance のクラフトマンシップを体現しています。カラー···ブラウンスニーカー型···ローカット履き口···紐素材···スエード

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ナイキ KD14 EP NIKE KD14 EP CZ0170-100Nike Air Jordan 1 High OG 23.5センチアディダス サンバ ユナイテッドアローズ 別注 ネイビー スウェード【新品】27.5 via SANGACIO にゅ~ずMOM『GREIGE』ナイキ エアマックス テラスケープ プラス 27.5cm ブラック スニーカーhobo × Danner TACHYON 6 26.5cm チャコールコンバース オールスター アメリカ製 USA