【国産】 26㌢　ナイキ エアフォース1 ロー '07 LV8 40th アニバーサリー スニーカー

【新品】Nike Air Force 1 Low '07 LV8 40th Anniversary "Malachite/White-Metallic Gold

● 新品未使用・タグ付き

● カラー:マラカイト/ホワイト-メタリックゴールド"緑

● サイズ26.0

● 発送:らくらくメルカリ便にて発送致します。商品によっては、通常よりもお時間がかかるらくらくメルカリ便(ゆうパケット)での発送となります。

#Mの出品商品はこちら

《説明》往年のディテールを駆使して40周年をセレブレイト!

1982年、"NIKE(ナイキ)"のデザイナー、"BLUCE KILGORE(ブルース・キルゴア)"により生み出された、"AIR FORCE 1(エアフォース 1)"。1990年代に本格的にバリエーションが展開され、2000年代には様々なディテールを備えたデザインへと派生、スニーカーシーンのアイコンとして君臨するに至った。新たに登場するローカットの1足は、往年のディテールデザインを宿し、40周年のアニバーサリーを祝福する。

トウサイドには、"AIR FORCE 1 LOW / KITH(エアフォース 1 ロー / キス)"などに見られるスモールスウッシュを配置した。そしてシュータンには2000年代半ばに用いられた、"CHOSEN 1(チョウズン ワン)"のロゴを採用。シューレースに付属するゴールドのデュブレも、同時期までのラウンドタイプを復刻させた。ヒールサイドにはアニバーサリーを示す、"40"を型押しでデザイン。年代を示した、"82-22"のインソールのロゴや、シューレースホール最上部のゴールドのアイレットなど、歴代のディテールと、モダンなテイストを盛り込んだアニバーサリーモデルとなっている。

#NIKE

#AirForce

#AirForce1LowWhite_07

#エアフォース1

#エアフォース1_07

16828

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

