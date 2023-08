Pilgrim Surf+Supply / Nova Crossover Jacket

CHARCOAL.G / サイズ ONE SIZE

¥25,300

2020AW

昨年、一瞬で完売になったPilgrim Surf+SupplyのNovajacketです。

beams onlineにて購入

size 0

着丈75

身幅57

肩幅47

袖丈56

当方には似合わないのでお譲り致します。室内試着のみ未使用です。

これからの季節に◎

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ピルグリムサーフサプライ 商品の状態 未使用に近い

