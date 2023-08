フランス製、霜降りブラウンカラーの希少なカーディガンのご紹介。

マルタンマルジェラ パッチワークカーディガン

ただでさえヴィンテージでフランス製となると数が少ない印象ですが、カラーも霜降り・ごま塩のようなブラウンカラーとなっています。

UNIVERSAL PRODUCTS ユニバーサルプロダクツ カーディガン

活躍するシーンが多いかと思います。

BEAUTY & YOUTH モヘア カーディガン ダイヤ柄 総柄 M



LAD MUSICIAN サイズ42 キモノロングカーディガン Tクロス



ジャーナルスタンダードカーディガン

【サイズ】

AURALEE CASHMERE KNIT CARDIGAN ニットポロ



【デザイン&状態◎】肉厚 畦編みウールニット カーディガン ミックスグリーン緑.

着丈 60.5cm

【新品未使用タグ付き】Universal products ウールカーディガン

肩幅 47cm

モヘアカーディガン M イエロー パープル papillon

身幅 50cm

新品タグ付COMME des GARCONS HOMME DEUX カーディガン

袖丈 58.5cm

Stone island トップス



LiNoH プリーツカーディガン



98AW YOHJI YAMAMOTO LONG CARDIGAN

【状態】

Kid Mohair Cardigan



lll様専用

USED

LINEN COTTON GUERNSEY CARDIGAN



ラコステ グリーンカーディガン

画像にてご判断をお願い致します。

60s Campus モヘアカーディガン



70s 80s vintage y2k gap the グランジ カートコバーン



ジョンスメドレーカーディガン S

【付属品】

Style Craft Wardrobe ramie BLACK カーディガン



ニードルス needles カーディガン メッシュ

なし

【限定品】カーディガン(PPFM・黒)



Maison Margiela メゾンマルジェラ ストールデザインカーディガン



アクシーズクインAXESQUIN 凌 ハヲリモノオクタ



Our Legacy cardigan mohair 44

【返品、交換について】

IRLY メンズ 半袖カーディガン 新品



IZODアイゾッドラコステ 80s90sアメリカ製 M水色アクア カーディガン



Thames テムズ カーディガン

ヴィンテージの特性上、返品交換はお断りさせて頂いております。

美品 needles モヘアカーディガン

ご注文の前に必ずご確認の上、気になる点がございましたらお問い合わせをお願い致します。

SILO カーディガン ネイビー

ダメージや経年変化に伴う傷みは、欠陥品及び返品の対象となりません。

Sears シアーズ モヘアカーディガン ヴィンテージ

また、色味が実物とは異なる場合がございますが、返品対象外となります。

極美品 JieDa MOHAIR CARDIGAN グリーン

サイズ感が合わなかった、イメージと違ったなどもお客様都合のため返品対象外となります。

the kript ニットカーディガン

ご理解のある方のみご購入をお願い致します。

60s ビンテージ モヘアカーディガン ビンテージ グレー ニルバーナ



【doublet 22SS】WOOD YARN CARDIGAN



グリーン トップス 前ボタン開き

french Vintage(フレンチビンテージ)

【美品】Vivienne Westwood MAN 変形ロングカーディガン

french Antique(フレンチアンティーク)

新品 needles モヘアカーディガン フレイム パープル トラックパンツ

military Vintage (ミリタリービンテージ)

22AW JieDa PANEL WOVEN CARDIGAN

Euro Vintage (ユーロビンテージ)

新品未着用 日本未発売 NOVELTY ACAMPO CARDIGAN 2XL

Grandpa Shirt(グランパシャツ)

Steven Alan BOLD FIT カーディガン 黒 M

Lesca Vintage(レスカビンテージ)

ハラダマニア for ESTNATION リネン ニットカーディガン Mサイズ



ユナイテッドアローズ/カーディガン、メンズ

アメリカ軍

メゾンマルタンマルジェラ 2011SS ここのえ期 カーディガン

チェコ軍

John Blair 3D cardigan

フランス軍

フレンチヴィンテージ ブラウンカーディガン 霜降り ごま塩 ソルトペッパー

スウェーデン軍

dairiku カーディガン

イギリス軍

CURLY & Co. カーディガン

カナダ軍

古着 スペイン製 LACOSTEラコステ カーディガン緑 XL

アドルフラフォン

【未使用タグ付】ザノーネ 5Gスタンドカラーカーディガン ベージュ 52 XL

モンサンミッシェル

ねこ様専用・新品patagoniaフリースジャンパー

モールスキン

RUDE GALLERY ロングカーディガン 未使用

Burberry

FUJITO cashmere cardigan カシミアカーディガン

一枚袖

Time is on KID MOHAIR CLASSIC 6B C/D モヘア

バブアー

【ZANONE CHITO】スタンドカラーニットカーディガン

m47

【新品・未着用】nanamica Hybrid Cardigan

m52

ワコマリア 厚手カーディガン



【新品】L ディーゼル Diesel シルク カーディガン ニット 緑

等のアイテムがお好きな方もご検討下さい。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フランス製、霜降りブラウンカラーの希少なカーディガンのご紹介。ただでさえヴィンテージでフランス製となると数が少ない印象ですが、カラーも霜降り・ごま塩のようなブラウンカラーとなっています。活躍するシーンが多いかと思います。【サイズ】着丈 60.5cm肩幅 47cm身幅 50cm袖丈 58.5cm【状態】USED画像にてご判断をお願い致します。【付属品】なし【返品、交換について】ヴィンテージの特性上、返品交換はお断りさせて頂いております。ご注文の前に必ずご確認の上、気になる点がございましたらお問い合わせをお願い致します。ダメージや経年変化に伴う傷みは、欠陥品及び返品の対象となりません。また、色味が実物とは異なる場合がございますが、返品対象外となります。サイズ感が合わなかった、イメージと違ったなどもお客様都合のため返品対象外となります。ご理解のある方のみご購入をお願い致します。french Vintage(フレンチビンテージ)french Antique(フレンチアンティーク)military Vintage (ミリタリービンテージ)Euro Vintage (ユーロビンテージ)Grandpa Shirt(グランパシャツ)Lesca Vintage(レスカビンテージ)アメリカ軍チェコ軍フランス軍 スウェーデン軍 イギリス軍 カナダ軍 アドルフラフォンモンサンミッシェルモールスキンBurberry一枚袖バブアーm47m52等のアイテムがお好きな方もご検討下さい。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HARE 20aw モヘアカーディガン 完売品希少 Vivienne Westwood MAN 変形 編み地 カーディガン美品 モヘアカーディガン ブラック ジャーナルスタンダードMARNI 2022ss mohair cardiganマルニモヘアカーディガンFTW ニットカーディガン MOHAIR SHIRT CARDIGANPHINGERIN/フィンガリン/カーディガン/21fwてつお様専用ビンテージ モヘア カーディガン 古着 70's ヴィンテージ編み込み ウール製 カーディガン レザーボタン サイズフリー ホワイト ニット60s vintage ARROW モヘア カーディガン