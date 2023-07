新年の贈り物 ゆい様専用♡ K-POP/アジア

専用出品の為他の方は購入しないでください

ソリクン FC盤

フィリックスとスンミンのユニットトレカ 1枚 2222円

Christmas evel HOTTRACKS トレカ 1枚 12222円

合計2種 14444円

購入の前に1度必ずプロフィールをお読みになってから

lys europe 、fc 、モバイル

再度ご検討ください。

他のサイトでも出品しているため

ご購入のご希望の方はコメントお願いします。

❌即購入不可❌

※先にコメントにてご希望の方がいる場合

誤って購入した方はキャンセル申請させて頂きますので

ご了承ください。

梱包方法

・スリーブ+厚紙補強+防水の簡易梱包になります。

⚠️硬質ケースご希望の方は➕110円

配送方法

・匿名配送(らくらくメルカリ便)

上記の追加料金の希望の方は

必ずコメントにて記載してください。

他に出品しているトレカとのまとめ売り可能です⭕️

質問等もあれば気軽にコメント欄にてお願いします

・トレカはスリーブに入れてファイルに保管していますが

外国からの輸入品ですので初期のスレや傷がある可能性が高いので素人保管のため指紋などがある場合がございます。

神経質な方、完璧をお求めになる方は御遠慮ください

・自宅に喫煙者、ペットいますので匂いやアレルギー体質の方で気になさる方は御遠慮ください

・購入意思のないいいねはやめてください

・商品IDの記入などは転売防止のために記入やお取引を予め致しませんご了承ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

