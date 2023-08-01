【お取り寄せ】 MOMO様 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

⚠️説明欄&プロフを必ずお読みください。

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✔︎商品説明

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・神経質な方、完璧をお求めの方は購入をお控えくださいませ。

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・クレーム・返品返金は受け付けません。

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・購入者様都合での購入後のキャンセルは受付しておりません。

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・常識がない方とのお取引はご遠慮させていただきます。

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・配送中の業者の不手際による傷やトラブルなどには一切責任を負いません。配送業者に問い合わせをお願いいたします。

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✔︎購入について

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⚠️購入者としての責任を持ち、最後までお取引が可能な方のみご購入ください。

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イタリア製オスカリート ブラック前後全レース編みニットノースリーブ

→ご購入後一言メッセージをお願いいたします。

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→コンビニ支払いの方は支払い予定日をお知らせください。

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→商品到着後、速やかに受取評価をお願いいたします。

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※ご購入の際はプロフィール欄&商品説明欄の記載事項をご了承済みと判断いたします。

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※質問や要望等ございましたら"購入前&プロフ一読後"にコメントをお願いいたします。要望によっては購入されてからの対応が出来かねる場合がございます。

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FR2 梅限定 ICON Knit Dress 新品未開封

シルエット···プリーツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⚠️説明欄&プロフを必ずお読みください。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿✔︎商品説明PLEATS PLEASE トップス 半袖 カットソー イッセイミヤケサイズ324時間以内に追跡有り匿名配送でお送りいたします。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿✔︎注意点・神経質な方、完璧をお求めの方は購入をお控えくださいませ。・クレーム・返品返金は受け付けません。・購入者様都合での購入後のキャンセルは受付しておりません。・常識がない方とのお取引はご遠慮させていただきます。・配送中の業者の不手際による傷やトラブルなどには一切責任を負いません。配送業者に問い合わせをお願いいたします。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿✔︎購入について⚠️購入者としての責任を持ち、最後までお取引が可能な方のみご購入ください。最後までプロフを確認後、即購入可能⭕️‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾→ご購入後一言メッセージをお願いいたします。→コンビニ支払いの方は支払い予定日をお知らせください。→商品到着後、速やかに受取評価をお願いいたします。※ご購入の際はプロフィール欄&商品説明欄の記載事項をご了承済みと判断いたします。※質問や要望等ございましたら"購入前&プロフ一読後"にコメントをお願いいたします。要望によっては購入されてからの対応が出来かねる場合がございます。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿カラー···オレンジシルエット···プリーツ

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