管理番号【6.5】

保管番号【秦36】

かなり重いので、階段運搬は対応できません。

一軒家

アパート、マンション1階

エレベーターあり

のみ対応可能になります。

★ご挨拶★

こちらの商品は

モデルルームに展示してありました、【モデルルーム展示中古品】になります。

当ショップの家具は、アトリエ、工房、モデルルームに展示されていた商品、新品定価10万以上するデザイナーズ家具、アンティーク家具、英国猫脚家具をメインに低価格で販売しております。

★メーカーラインナップ★

カリモク

ドマーニ

大塚家具

IDC

アクタス

ボーコンセプト

英国家具

イタリア家具

マルニ

無印良品

柏木工

民芸家具

食器棚、飾り棚、ソファー、椅子、チェアー、テーブル、チェストなどを多数販売しております。

新生活で、冷蔵庫、洗濯機も検討中の方もご閲覧宜しくお願いいたします。

★配送対応エリア★

【神奈川】

【東京】

【埼玉】→一部地域要対応

【千葉】→一部地域要対応

【山梨】→一部地域要対応

【静岡】→一部地域要対応

★★

▫メーカー

ニトリ

▫寸法 高96横120奥50

部分の寸法のコメントは、倉庫の奥に梱包してあるので、お控えくださいませ。

■ご注意事項:中古品(モデルルーム)に保管してありました、商品)の為、使用感やわずかな擦れ傷等はございます。

機能を損なうようなダメージはなく、日常生活には問題ございません。

モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*

購入後もわかりやすく丁寧にスムーズのキャッチボールで設置まで、安心できる取り引きを心掛けています。

*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*

★お薦め内容★

【翌日配送可能】

【配送日までの保管無料】

【設置無料】

★大型ソファー、食器棚、飾り棚の購入を検討中のお客様へ★

メゾネットタイプ

団地の階段作業など

階段運搬の方は、必ず購入前にコメントにて、階段運搬ありと、ご相談宜しくお願いいたします。

吊るしなどの特殊運搬は対応できませんので、ご理解宜しくお願いいたします。

★購入希望前のコメント入力例★

【コメント例1】

購入希望

鶴見区

全力で素敵な家具を提供致しますので購入希望コメントお待ちしてます♪

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

管理番号【6.5】保管番号【秦36】かなり重いので、階段運搬は対応できません。一軒家アパート、マンション1階エレベーターありのみ対応可能になります。★ご挨拶★こちらの商品はモデルルームに展示してありました、【モデルルーム展示中古品】になります。当ショップの家具は、アトリエ、工房、モデルルームに展示されていた商品、新品定価10万以上するデザイナーズ家具、アンティーク家具、英国猫脚家具をメインに低価格で販売しております。★メーカーラインナップ★カリモクドマーニ大塚家具 IDC アクタスボーコンセプト英国家具イタリア家具マルニ無印良品柏木工民芸家具食器棚、飾り棚、ソファー、椅子、チェアー、テーブル、チェストなどを多数販売しております。新生活で、冷蔵庫、洗濯機も検討中の方もご閲覧宜しくお願いいたします。★配送対応エリア★【神奈川】【東京】【埼玉】→一部地域要対応【千葉】→一部地域要対応【山梨】→一部地域要対応【静岡】→一部地域要対応★★ ▫メーカー ニトリ▫寸法 高96横120奥50部分の寸法のコメントは、倉庫の奥に梱包してあるので、お控えくださいませ。■ご注意事項:中古品(モデルルーム)に保管してありました、商品)の為、使用感やわずかな擦れ傷等はございます。機能を損なうようなダメージはなく、日常生活には問題ございません。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*購入後もわかりやすく丁寧にスムーズのキャッチボールで設置まで、安心できる取り引きを心掛けています。*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*★お薦め内容★【翌日配送可能】【配送日までの保管無料】【設置無料】★大型ソファー、食器棚、飾り棚の購入を検討中のお客様へ★メゾネットタイプ団地の階段作業など階段運搬の方は、必ず購入前にコメントにて、階段運搬ありと、ご相談宜しくお願いいたします。吊るしなどの特殊運搬は対応できませんので、ご理解宜しくお願いいたします。★購入希望前のコメント入力例★【コメント例1】 購入希望 鶴見区全力で素敵な家具を提供致しますので購入希望コメントお待ちしてます♪

