2010年9月発売の高倍率ズームレンズ。広角から望遠までカバーできる上にVR機構搭載なので、このレンズ1本でほとんどの撮影シーンを無難にこなせるというように是非1本そろえておきたいレンズです。 こちらの商品は外観も非常に奇麗で使用感少なく、レンズ内もかなり奇麗な状況です。機能も問題ありません。 発売当時の新品の価格は145,750円ですので、元箱も取説も付いていますので、大変お得な価格になっています。

☆外観チェック

使用感は少な目で奇麗な外観です。大きな傷や凹みなどは一切ありません。 またテカリやベトツキも無くゴム類も損傷無く奇麗です。

商品画像を沢山ご用意いたしましたので

細部までご確認ください。

☆光学チェック

レンズ内もとても良いコンディションです。

ほこりの混入は少し見られますが、肉眼では透き通った光学です。

もちろんカビ、クモリございません。

気持ちよくお使いいただけるコンディションです。

☆動作チェック

当方のテストでも問題の無い安心商品です。

AF,MFからズーム迄全てスムーズに動いています。

万が一の初期不良には返品、返金対応させていただきます。

安心してご購入ください。

☆付属品

・レンズ本体

・リアキャップ

・フロントキャップ

・フィルター

・フード

・取扱説明書

・元箱

*写真の物がすべてです。

商品説明の付属品と写真に相違がある場合は必ず質問ください。

見落としや主観の違いはあるかもしれませんので、その点をご了承いただける方のみ、ご購入ください。

少しでも気になる箇所は、必ずご質問ください。

その他注意点

万一の初期不良・配送事故の場合は商品到着後3日以内にご連絡下さい。

商品をご返送頂ければ、確認後ご返金致します。

※初期不良とは、通常使用が出来ない明らかな動作不良のみとします。

商品の説明については、あくまで当方の「主観的な判断」になります。

商品の状態はPCの大きな画面で画像をご確認頂き、使用感などもご判断ください。

また、当出品物は中古商品です。

中古カメラ類の特性上全ての事項の記載はできかねますので、予めご了承下さい。

ご不明な点、ご質問などございましたら、必ずご購入の前にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 未使用に近い

