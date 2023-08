これ以上お値下げの予定はありません。他サイトでなくなりましたら取り下げます

ASTRO のアルバムとグッズのセットになります

1枚目 四季 5枚

2枚目 ドリパ 1と2 4枚

3枚目

one&only ポストカード2枚、手紙はユンサナ

rise up クリアカード?はラキ

lys europe 、fc 、モバイル

トレカケース(コレクトブック) 角が少し汚れています

jinjin&rocky restore 2枚

4枚目

BLUE FLAME ポストカードはラキとムンビン、しおりはジンジンとラキ

All Light 歌詞カードはどちらもラキ

5枚目

GATE WAY 2枚

All Yours 3枚

6枚目 switch on

ASTRO STAR LIGHT [Blu-rayは日本語字幕付き]

歌詞カード、ポラロイド、ポストカードは写真のもの全てお付けします(不要であればおっしゃってください)

7枚目、8枚目

ファンクラブ特典 AROHA 5期、フォトブック タイムカプセル time capsule、雑誌 ぴあ、switch onのwonderwall特典、日本のpopupの缶バッジ(ムンビンとラキ)

即購入可能です!

ご質問がある方はお気軽にコメントまでお願い致します

ASTRO アストロ MJ ジンジン チャウヌ ムンビン ラキ ユンサナ photocard pc トレカ アルバム グッズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

