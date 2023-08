『はじめに』

ご覧いただき、ありがとうございます。

※整備及び検品し、出品しています。万が一、説明にない不備があった場合、返品返金を含めて最後まで誠心誠意対応致します。

※丁寧な梱包を心掛けています。緩衝材にしっかり包みさらに箱に入れ発送致します。

『状態』

ランク A

S:未使用、使用跡ほぼなし

A:ヴィンテージの風合い程度の小傷や凹み等あるが良好な状態

B:経年によるダメージや汚れがあるが使用に問題なし

C:気になる汚れやダメージがある。

D:使用には修繕・リペアが必要

E:ジャンク品

『サイズ』

サイズ:(約)幅12cm 高さ19cm

『コメント』

Made in Japan !!

昭和の中頃まで製造されていた日本製のハリケーンランタン、WINGED WHEEL(別所ランプ)No.350です。

本品は中期型になります。

No.350の金型がもう存在しておらず、二度と生産される事がないため、お探しの方も多いのではないでしょうか。

こちらは希少なイエローカラーです。

外観は僅かな汚れや傷、錆がありますが、塗装艶ありのエクセレントコンディション品です。

純正のホヤグラスに割れや欠けはありません。

写真をご確認ください。

他各部動作は異常なく、バーナーの動作もスムーズです。

タンク内部に錆はありません。

燃料は灯油かランプオイルになります。

新品の3分芯をお付けしています。

#ランタン #オイルランタン #オイルランプ #ケロシンランタン #デイツ #ぺトロマックス #Dietz #Lantern #ランタン #フェアーハンド #ハリケーンランタン #別所ランプ #スノーピーク #ランプ #ケロシンランプ #灯油ランプ #WINGEDWHEEL

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

