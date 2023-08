【国内発送】 きーちゃん様専用　ダミエ　エベヌ　ネオノエ　美品　ルイヴィトン ショルダーバッグ

直営店購入の確実に正規品です。

付属品、箱、保存袋(箱には亀裂あり、箱まで気になさる方はご遠慮下さい。)

ダミエのネオノエで色は赤です。

ダミエが好きで購入しましたが使用したのは

数回です。

角スレなどもなく美品だと思います。

シリアルはMI4169です。

定価260700円

型番 N40198

ダミエ・キャンバスに、ドローストリングやライニングなどのカラフルなディテールでアクセントを効かせた「ネオノエ」。軽量かつボディフレンドリーなアイテムは、長さ調節可能なストラップ付きで、クロスボディバッグとしても、ショートまたはロングのショルダーバッグとしてもお楽しみいただけます。内側に備えた貴重品を収納できるファスナー式ポケットも魅力。

サイズ、約26 x 26 x 17.5 cm

(幅 x 高さ x マチ)

素材:ダミエ・エベヌ キャンバス

シリアル番号、MI4169

made in France

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

