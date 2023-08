最前線の RED CARD レッドカード　フレアアンクル ランダムカット　デニム　新品22 デニム/ジーンズ

ご覧いただきありがとうございます

ご覧いただきありがとうございますRED CARD 『Diner』ミッドライズのひざ下微フレアアンクルデニムいつもの着こなし が旬顔に見える フレアシルエット印象的なカットオフデザインで、周りと差をつける☆美脚効果も期待できるクロップド丈のデニムで、やや広がりのあるカットオフした裾が、ラフでおしゃれな印象を与えます◇フレンチヴィンテージをイメージし、高い技術力に裏打ちされされた裾のランダムなカットオフが、スニーカーやサンダルとの相性も抜群なので、春・夏シーズンにもぴったり普通のデニムじゃ物足りない、一味違うデニムを楽しみたいという方に最適な1本☆色の濃淡が美しいニュアンス感のあるブラックカラーとアタリも魅力的柔らかな生地感も軽い穿き心地も◎春夏の定番アイテムTシャツを合わせるコーデはもちろん、フェミニンさやセクシーさが溢れるトップスなど、デザイン性の強いアイテムとの相性も◎シルバーの金具とフリンジカットオフが新鮮さを与えてくれるデニムです♩サイズ=22(XS)カラー=kita-Black Fringeウエスト=32cmヒップ=43cm腿幅=27.5cm股上=24cm股下=59cm裾幅=19.5cmモデル=Diner型番=44535-kbf素材=綿 98%・ポリウレタン 2%販売価格=23,100円日本製新品ですが、個人保管になります感じ方には個人差があると思いますので、気になさる方は、ご遠慮ください価格交渉中であっても、即時購入された方を優先します出品価格で購入して下さる方を最優先致します。フルタイム勤務の為、発送にお時間をいただいておりますいただいたコメントのお返事にもすぐにお答えできない時もありますコメント無しで即購入していただいても大丈夫です気持ちの良いお取引を心掛けておりますどうぞよろしくお願いします

