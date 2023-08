Eimee Law

¥17,380

Summer Collection

人気のアーチネックデザインがサロペットになって登場!!

オリジナルロゴテープのデザインポイントが目を引くサロペット。

トレンド感のある深めのアーチネックが可愛くインナー使いも楽しめます。

オールシーズン使って頂ける、軽くシワになりにくい素材で着心地も良好なのもポイント◎

カジュアルなカットソーにもブラウスにも合わせやすいデザインです。

●季節:オールシーズン

●透け感:なし

●ポケット:あり

サイズ すそ周り もも周り ヒップ 総丈

38 64 68 104 135

新品未使用タグ付き♡

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エイミーロウ 商品の状態 新品、未使用

