adidas YeezyBoost350 V2 Beluga

adidas抽選で当選しました。

これからは発売されないので、徐々に価格が上がっていくと思います。

他サイトにも出品中のため、在庫確認お願い致します。

型番: BB1826

[商品名] YEEZY BOOST 350 V2

[商品型番] HQ7045

[カラー] CARBONBELUGA/STEEPLEGREY/SOLARRED

[サイズ] 27cm

撮影のためダンボールを開封しただけの状態です。

すり替え防止のため返品不可です。

#adidas

#Yeezy

#adidasYeezyBoost350V2Beluga

メインカラー···グレー、オレンジ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

