数ある商品の中から

タグ付き 新品未使用 ステューシー ハーフジップ ベロア スウェット 茶 XL

閲覧いただきありがとうございます(^^)

#古着_YW ☞ ☞ 毎日出品中です。ぜひご覧ください。

セット購入でさらにお値引き可能です。

◼️商品説明

メーカー:supreme

男女区分:メンズ

サイズ :M

商品状態:目立った傷や汚れなし

・大人気ストリートブランド、supremeの出品です。

若者を中心に絶大な人気を誇るsupreme。

・発売と同時に即完売するほどの人気ぶりは国内だけでなく

ワールドワイドでみても、その人気は凄まじく

今、最も勢いのあるストリートブランドです。

・そのシュプリームから大定番の

ボックスロゴスウェット、トレーナーの出品です。

・SUPREMEを知らなくても、

ボックスロゴは知っている、という人も少なくないほど

その圧倒的な知名度があるボックスロゴシリーズ。

・そのシンプルなデザインとは裏腹に

素材から工法まで圧倒的に作りこまれた

ボックスロゴシリーズは一度、着てしまえば

他のメーカの服は着られなくなってしまうほど

その品質にほれぼれすると思います。

・どんな服装にも合わせやすく

持っていて損はない至高の逸品です。

・このシーズンにしか発売されていない

Crewneckのカモ柄となっており

なかなか良い状態で残っているとは思います。

・男女問わずユニセックスに使用でき

女性の方であれば大流行中の

オーバサイズとして使用できると思います!

大変お勧めな商品となっております(^^)

・国内正規品ですので

安心してお買い求めくださいませ。

(急いでおりませんので鑑定後の評価でも問題ありません)

◆補足

①家族に喫煙者、ペットおりません。

②商品状態は素人検品となりますため、特に古着の場合は

気づかない汚れや傷がある可能性があります

◆一言

ストリートでは「SUPREME」「STUSSY」「NIKE」

モードでは「コムデギャルソン」「KENZO」

ハイブランドでは「BALENCIAGA」「GUCCI」等

幅広く出品しておりますのでぜひのぞいてみていってくださいね!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

