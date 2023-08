ご訪問ありがとうございます。

●アイテム紹介

アメカジの定番ブランドの一つ、J.C.Penneyの70sフレアデニムです。

当時の空気を感じるブーツカットのシルエットがコーディネートのレトロ感を高めてくれる一本。

シンプルにTシャツを合わせるだけで個性的な着こなしに仕上げてくれます。

ウエスタン・シャツやネイティブ柄のシャツ、カーディガンを羽織るとグッと本格的なヴィンテージ・スタイルに。

足元はスニーカーならホワイトのConverseが好相性です。

●コンディション

目立つ傷や汚れはありませんが、右太腿に淡いカラーになっている擦れがあります(画像8)。

使用感の程度は画像でご確認いただける通りです。

人の目視なので万が一記載されてない見落とし等があった場合にはご容赦ください。

●アイテム詳細

・カテゴリ:メンズ ボトムス パンツ

・ウェア:ジーンズ

・カラー:ブルー

・柄/デザイン:フレア

・素材:綿64% ポリエステル36%

・サイズ:L(W34)

ウエスト:80

パンツ丈:105.5

ヒップ:102

股上:36.5

股下:73

腿周り:62

裾周り:22.5

※多少の誤差は予めご了承ください

・シーズン:春 夏 秋 冬

・MADE IN USA

●サジェスト

カバーオール Gジャン デニムジャケット

オーバーオール ネルシャツ bigmac

ビックマック five brother ファイブブラザー

towncraft タウンクラフト sears シアーズ

オールインワン シャンブレーシャツ

フリークスストア ペインターパンツ サロペット 半袖 長袖 スウェット tシャツ 柄シャツ

トラックジャケット シャツ 50s 60s lands end

ランズエンド l.l.bean llbean

montgomery ward モンゴメリーワード

ヴィンテージ ビンテージ

猫 ねこ ネコ キャット cat

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジェーシーペニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

