★新春福袋2022★ 美品　ファットバイク　お売りします。 自転車本体

ご覧いただきありがとうございます。

FELT F95 【整備済】



shun様専用【美品】ジャイアント ロードバイク

美品 ファットバイク お売りいたします。

パナソニック オフタイム 電動アシスト 折り畳み自転車



BMX Sunday

防犯登録済み。

フジ フェザーcx+ 2020



5379 電動自転車ブリヂストン子供乗せ 20インチ 超高性能バッテリー イエロ

普通のママチャリに変える為、出品。

p様専用 クロスバイク 7.3FX 身長185-195cm 定価7.3万円



BMX ストリート kink 20"



sou_matsu様専用 ブリヂストン 自転車 20型 引取希望

掲載価格でお願い致します。

電動キックボード公道走行可能仕様セグウェイninebotJ-max



BMX16インチ クロモリフレーム



【おまけBB付き】Cerveloサーヴェロ フレームセット 2016 R3

尼崎市西難波町 難波愛の園幼稚園 前まで取りに来られる方。

SURLY GHOSTGRAPPLER サーリー ゴーストグラップラー XS



ogysGO555様専用



BD-1 レッド ☆ 希少車！新品スリックタイヤとパナレーサーのチューブ付き☆

・2023年 5/18 購入。

MATE X ⚠︎訳あり ⚠︎引き取り限定 付属品あり

購入して時間が経っていないのと、使用頻度が少ないです。

フル電動自転車 公道走行 35ah+6ah ヘルメット サドルバッグなど



都内、神奈川西部直接引き渡し 美品／屋内保管状態良好 ブリヂストンハッチ16型

・一週間に一回程度コンビニへの買い物に使用。

2022年モデル DAHONViscEVO マットブラック 折り畳み自転車



①一般車 OLTIMID グレー 27インチ 変速付き

・ロック：abusのブレードロック、100cm レッド付属。

jeepファットバイク



TREK DOMANE SL5 2018年モデル 美品 トレック ドマーネ 52

【他、付属品】

新品未使用！marinbikes半額ロードバイク

・RIXEN&KAUL(リクセン&カウル) フロントアタッチメント

Trek FX3 2020年モデル Mサイズ イブ様専用

BASIL(バジル) バスケット クリックフィックス アダプタープレート

引取希望 Cannondale Jekyll Carbon 2

アルミ フロントバスケット

トレック マーリン7 ネイビー Mサイズ 29インチ



コトさん様専用 ブリヂストン シュライン 24インチ

・LEDライト

GIANT エスケープRX1（2021年モデル、送料込み、価格交渉可）

・ベル

❷5225子供乗せ電動アシスト自転車YAMAHA 20インチ良好バッテリー

・ギアガード ペグx2

極上品 コルナゴ コンセプト 特価



look 765 Lサイズ

【基本性能】

たかひろ様 ロードバイク NESTO FALAD

・Wディスクブレーキ

電動自転車 BRIDGESTONE JOSIS wgn 新品バッテリー★ 34

・軽量アルミフレーム

KUOTA KHARMA EVO105

・26x4インチ 極太タイヤ

こども 自転車 20インチ

・7段変速

マークローザ

・アーミーグリーン

⭐︎paris2001様専用カレラCARRERA (M)カンパ仕様10速美品⭐︎

・スタンド

【引取限定】子供自転車 ブリヂストン bikke j 22インチ ブルーグレー



子供用自転車20インチ Precaliber 身長114-132cm ブラック



【ジャンク】メリダ スクルトゥーラ 400 2016年モデル フレーム

他でも出品している為、在庫確認をお願い致します。

ブリヂストン bikke ホワイト 非電動自転車 後部座席付き



[77]ヤマハ電動自転車 パスナチュラ X563-3011827 送料無料

よろしくお願い致します。

CAAD12フレームセット 54サイズ



GIANT ジャイアント OCR ロードバイク



専用出品★岐阜発★EUROBIKE★ユーロバイク★27.5インチ★

/ ビーチクルーザー マウンテンバイク

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。 美品 ファットバイク お売りいたします。防犯登録済み。普通のママチャリに変える為、出品。掲載価格でお願い致します。 尼崎市西難波町 難波愛の園幼稚園 前まで取りに来られる方。 ・2023年 5/18 購入。 購入して時間が経っていないのと、使用頻度が少ないです。 ・一週間に一回程度コンビニへの買い物に使用。 ・ロック：abusのブレードロック、100cm レッド付属。【他、付属品】・RIXEN&KAUL(リクセン&カウル) フロントアタッチメント BASIL(バジル) バスケット クリックフィックス アダプタープレート アルミ フロントバスケット ・LEDライト・ベル・ギアガード ペグx2【基本性能】・Wディスクブレーキ・軽量アルミフレーム・26x4インチ 極太タイヤ・7段変速・アーミーグリーン・スタンド 他でも出品している為、在庫確認をお願い致します。よろしくお願い致します。 / ビーチクルーザー マウンテンバイク

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

公道走行可能 電動キックボード Segway ninebot j-maxET2988番 電動自転車【 大阪・直接引取限定】ヤマハ PAS City-C レッド 8.7AhMATE City メイトバイク 電動アシスト eバイクはじ様 電動自転車 Panasonic Lithium vivi EX 53