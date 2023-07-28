★新春福袋2022★ 美品　ファットバイク　お売りします。 自転車本体

ご覧いただきありがとうございます。
FELT F95 【整備済】
shun様専用【美品】ジャイアント ロードバイク
美品 ファットバイク お売りいたします。
パナソニック オフタイム 電動アシスト 折り畳み自転車
BMX Sunday
防犯登録済み。
フジ フェザーcx+ 2020
5379 電動自転車ブリヂストン子供乗せ 20インチ 超高性能バッテリー イエロ
普通のママチャリに変える為、出品。
p様専用 クロスバイク 7.3FX 身長185-195cm 定価7.3万円
BMX ストリート kink 20"
sou_matsu様専用 ブリヂストン 自転車 20型 引取希望
掲載価格でお願い致します。
電動キックボード公道走行可能仕様セグウェイninebotJ-max
BMX16インチ クロモリフレーム
【おまけBB付き】Cerveloサーヴェロ フレームセット 2016 R3
尼崎市西難波町 難波愛の園幼稚園 前まで取りに来られる方。
SURLY GHOSTGRAPPLER サーリー ゴーストグラップラー XS
ogysGO555様専用
BD-1 レッド ☆ 希少車！新品スリックタイヤとパナレーサーのチューブ付き☆
・2023年 5/18 購入。
MATE X ⚠︎訳あり ⚠︎引き取り限定 付属品あり
購入して時間が経っていないのと、使用頻度が少ないです。
フル電動自転車 公道走行 35ah+6ah ヘルメット サドルバッグなど
都内、神奈川西部直接引き渡し 美品／屋内保管状態良好 ブリヂストンハッチ16型
・一週間に一回程度コンビニへの買い物に使用。
2022年モデル DAHONViscEVO マットブラック 折り畳み自転車
①一般車 OLTIMID グレー 27インチ 変速付き
・ロック：abusのブレードロック、100cm レッド付属。
jeepファットバイク
TREK DOMANE SL5 2018年モデル 美品 トレック ドマーネ 52
【他、付属品】
新品未使用！marinbikes半額ロードバイク
・RIXEN&KAUL(リクセン&カウル) フロントアタッチメント
Trek FX3 2020年モデル Mサイズ イブ様専用
BASIL(バジル) バスケット クリックフィックス アダプタープレート
引取希望 Cannondale Jekyll Carbon 2
アルミ フロントバスケット
トレック マーリン7 ネイビー Mサイズ 29インチ
コトさん様専用 ブリヂストン シュライン 24インチ
・LEDライト
GIANT エスケープRX1（2021年モデル、送料込み、価格交渉可）
・ベル
❷5225子供乗せ電動アシスト自転車YAMAHA 20インチ良好バッテリー
・ギアガード ペグx2
極上品 コルナゴ コンセプト 特価
look 765 Lサイズ
【基本性能】
たかひろ様 ロードバイク NESTO FALAD
・Wディスクブレーキ
電動自転車 BRIDGESTONE JOSIS wgn 新品バッテリー★ 34
・軽量アルミフレーム
KUOTA KHARMA EVO105
・26x4インチ 極太タイヤ
こども 自転車 20インチ
・7段変速
マークローザ
・アーミーグリーン
⭐︎paris2001様専用カレラCARRERA (M)カンパ仕様10速美品⭐︎
・スタンド
【引取限定】子供自転車 ブリヂストン bikke j 22インチ ブルーグレー
子供用自転車20インチ Precaliber 身長114-132cm ブラック
【ジャンク】メリダ スクルトゥーラ 400 2016年モデル フレーム
他でも出品している為、在庫確認をお願い致します。
ブリヂストン bikke ホワイト 非電動自転車 後部座席付き
[77]ヤマハ電動自転車 パスナチュラ X563-3011827 送料無料
よろしくお願い致します。
CAAD12フレームセット 54サイズ
GIANT ジャイアント OCR ロードバイク
専用出品★岐阜発★EUROBIKE★ユーロバイク★27.5インチ★
/ ビーチクルーザー マウンテンバイク
公道走行可能 電動キックボード Segway ninebot j-max
ET2988番 電動自転車
【 大阪・直接引取限定】ヤマハ PAS City-C レッド 8.7Ah
MATE City メイトバイク 電動アシスト eバイク
はじ様 電動自転車 Panasonic Lithium vivi EX 53
ご覧いただきありがとうございます。 美品 ファットバイク お売りいたします。防犯登録済み。普通のママチャリに変える為、出品。掲載価格でお願い致します。 尼崎市西難波町 難波愛の園幼稚園 前まで取りに来られる方。 ・2023年 5/18 購入。 購入して時間が経っていないのと、使用頻度が少ないです。 ・一週間に一回程度コンビニへの買い物に使用。 ・ロック：abusのブレードロック、100cm レッド付属。【他、付属品】・RIXEN&KAUL(リクセン&カウル) フロントアタッチメント BASIL(バジル) バスケット クリックフィックス アダプタープレート アルミ フロントバスケット ・LEDライト・ベル・ギアガード ペグx2【基本性能】・Wディスクブレーキ・軽量アルミフレーム・26x4インチ 極太タイヤ・7段変速・アーミーグリーン・スタンド 他でも出品している為、在庫確認をお願い致します。よろしくお願い致します。 / ビーチクルーザー マウンテンバイク