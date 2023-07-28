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★新春福袋2022★ 美品　ファットバイク　お売りします。 自転車本体

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます。
FELT F95 【整備済】
　
shun様専用【美品】ジャイアント　ロードバイク
美品　ファットバイク　お売りいたします。
パナソニック オフタイム 電動アシスト 折り畳み自転車

BMX Sunday
防犯登録済み。
フジ フェザーcx+ 2020

5379 電動自転車ブリヂストン子供乗せ 20インチ 超高性能バッテリー イエロ
普通のママチャリに変える為、出品。
p様専用　クロスバイク 7.3FX 身長185-195cm 定価7.3万円

BMX ストリート kink 20"

sou_matsu様専用　ブリヂストン　自転車　20型　引取希望
掲載価格でお願い致します。
電動キックボード公道走行可能仕様セグウェイninebotJ-max
　
BMX16インチ　クロモリフレーム
　
【おまけBB付き】Cerveloサーヴェロ フレームセット 2016 R3
尼崎市西難波町　難波愛の園幼稚園　前まで取りに来られる方。
SURLY GHOSTGRAPPLER サーリー　ゴーストグラップラー　XS
　
ogysGO555様専用
　
BD-1 レッド　☆ 希少車！新品スリックタイヤとパナレーサーのチューブ付き☆
・2023年 5/18 購入。
MATE X ⚠︎訳あり　⚠︎引き取り限定　付属品あり
　購入して時間が経っていないのと、使用頻度が少ないです。
フル電動自転車　公道走行　35ah+6ah ヘルメット　サドルバッグなど
　
都内、神奈川西部直接引き渡し　美品／屋内保管状態良好　ブリヂストンハッチ16型
・一週間に一回程度コンビニへの買い物に使用。
2022年モデル DAHONViscEVO マットブラック　折り畳み自転車
　
①一般車　OLTIMID グレー　27インチ　変速付き
・ロック：abusのブレードロック、100cm レッド付属。
jeepファットバイク

TREK DOMANE SL5 2018年モデル 美品 トレック ドマーネ 52
【他、付属品】
新品未使用！marinbikes半額ロードバイク
・RIXEN&KAUL(リクセン&カウル) フロントアタッチメント
Trek FX3 2020年モデル　Mサイズ　イブ様専用
　BASIL(バジル) バスケット クリックフィックス アダプタープレート
引取希望 Cannondale Jekyll Carbon 2
　アルミ フロントバスケット
トレック　マーリン7 ネイビー　Mサイズ　29インチ

コトさん様専用　ブリヂストン　シュライン　24インチ
・LEDライト
GIANT エスケープRX1（2021年モデル、送料込み、価格交渉可）
・ベル
❷5225子供乗せ電動アシスト自転車YAMAHA 20インチ良好バッテリー
・ギアガード　ペグx2
極上品 コルナゴ コンセプト 特価

look 765 Lサイズ
【基本性能】
たかひろ様　ロードバイク NESTO FALAD
・Wディスクブレーキ
電動自転車 BRIDGESTONE JOSIS wgn 新品バッテリー★ 34
・軽量アルミフレーム
KUOTA KHARMA EVO105
・26x4インチ　極太タイヤ
こども 自転車 20インチ
・7段変速
マークローザ
・アーミーグリーン
⭐︎paris2001様専用カレラCARRERA (M)カンパ仕様10速美品⭐︎
・スタンド
【引取限定】子供自転車 ブリヂストン bikke j 22インチ ブルーグレー
　
子供用自転車20インチ Precaliber 身長114-132cm ブラック

【ジャンク】メリダ スクルトゥーラ 400 2016年モデル フレーム
他でも出品している為、在庫確認をお願い致します。
ブリヂストン　bikke ホワイト　非電動自転車　後部座席付き

[77]ヤマハ電動自転車 パスナチュラ X563-3011827 送料無料
よろしくお願い致します。
CAAD12フレームセット　54サイズ
　
GIANT 　ジャイアント　 OCR　ロードバイク
　
専用出品★岐阜発★EUROBIKE★ユーロバイク★27.5インチ★
/ ビーチクルーザー　マウンテンバイク

公道走行可能 電動キックボード Segway ninebot j-max

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ET2988番 電動自転車

【 大阪・直接引取限定】ヤマハ PAS City-C レッド 8.7Ah

MATE City メイトバイク 電動アシスト eバイク

はじ様　電動自転車 Panasonic Lithium vivi EX 53
ご覧いただきありがとうございます。　美品　ファットバイク　お売りいたします。防犯登録済み。普通のママチャリに変える為、出品。掲載価格でお願い致します。　　尼崎市西難波町　難波愛の園幼稚園　前まで取りに来られる方。　　・2023年 5/18 購入。　購入して時間が経っていないのと、使用頻度が少ないです。　・一週間に一回程度コンビニへの買い物に使用。　・ロック：abusのブレードロック、100cm レッド付属。【他、付属品】・RIXEN&KAUL(リクセン&カウル) フロントアタッチメント　BASIL(バジル) バスケット クリックフィックス アダプタープレート　アルミ フロントバスケット ・LEDライト・ベル・ギアガード　ペグx2【基本性能】・Wディスクブレーキ・軽量アルミフレーム・26x4インチ　極太タイヤ・7段変速・アーミーグリーン・スタンド　他でも出品している為、在庫確認をお願い致します。よろしくお願い致します。　　/ ビーチクルーザー　マウンテンバイク

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商品の状態目立った傷や汚れなし

★新春福袋2022★ 美品　ファットバイク　お売りします。 自転車本体

27分钟前

★新春福袋2022★ 美品　ファットバイク　お売りします。 自転車本体

¥65,000 ¥35,100

(税込) 送料込み
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92db335e0d
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ファットバイク 自転車 買取｜ウェブ・電話ですぐ査定

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新品 ファットバイク マウンテンバイク ロードバイク 自転車 クロス

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