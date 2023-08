(税込) HISASHI ★匿名発送★GLAY SPIKE パーカー RECORDINGS ミュージシャン

新品未開封の物を発送します‼️

TAKURO TERU JIRO HISASHI

SPIKE RECORDINGS by HISASHI HKDT パーカー

“GLAY LiB CAFE 2017 HAKODATE CHRISTMAS”で販売された、大人気の「SPIKE RECORDINGS by HISASHI HKDT」シリーズのパーカー初代モデルです。

着丈 身幅 肩幅

690mm×520mm×420mm

※ご不明な点がありましたら、コメントよろしくお願いします。

即購入OK❣️

自宅保管ですので、ご理解・ご了承をお願いいたします。

2018年、緑の島で凱旋ライブを行いました。

函館愚麗・HAKODATE STUDIOでお馴染みのG4 Spaceのみで販売しており、G-DIRECTでは販売していない物になります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

