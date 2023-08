【期間限定お試し価格】 ＃NBA スイングマンジャージ アレンアイバーソン 1996 バスケットボール

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

値引き交渉はNGにしています!!

00年代のデッドストック品(未使用品)になります。

06年に発売されたアイバーソンNBA入団10周年記念ジャージです

ルーキーイヤーのホームモデル(360着限定)

完品をお求めの方は購入をお控えください。

XL(着丈約87、身幅約62)

「背面首元から裾までの計測、多少の誤差はご了承ください」

↓出品スポーツグッズ一覧

#mst2017sports

☆写真中央の文字は画像転用防止策です☆

Reebok リーボック

NBA Swingman Jersey スイングマン ジャージ

Allen Iverson アレン アイバーソン

‎Philadelphia 76ers

フィラデルフィア セブンティシクサーズ

種類...ユニフォーム

性別...メンズ

ウェアサイズ...XL(LL)

商品の情報 ブランド リーボック 商品の状態 新品、未使用

