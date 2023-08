SC-HC420-K

#パナソニック

#intime

2023年4月2日に購入

家族のために買いましたが、全く使ってくれませんでした。

CDを入れ、1分ぐらい試運転を行いました。

神経質な方はご購入をお控えください。

SC-HC420-K#パナソニック#intime2023年4月2日に購入家族のために買いましたが、全く使ってくれませんでした。CDを入れ、1分ぐらい試運転を行いました。神経質な方はご購入をお控えください。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 未使用に近い

