最終セール!【新品・定価24,200円】ブラックレーベルクレストブリッジ シャツ

▪️ブランド▪️

シュプリーム Supreme

▪️サイズ表記▪️

L

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈79

・身幅58

・肩幅47

・袖丈25

▪️カラー▪️

黒色 灰色 / ブラック グレー バイカラー

▪️素材▪️

コットン

▪️購入元▪️

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

▪️状態▪️

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが





2953

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

