【売り切り御免！】 【結婚式用BGM CDセット】7種類 K-POP/J-POP 邦楽

自身が結婚式のために集めたCD類を
キンプリ Mr.5 Dear Tiara盤
まとめてお譲りします。
SnowMan 素顔 4
SnowMan snowlabo アルバム 三形態
【種類】
スピッツ/SPITZ 見っけ MIKKE DVD デラックス 初回限定盤
・BTS THE BEST
真天地開闢集団-ジグザグ
・JO1 PROTOSTAR 2種類
King & Prince 1stアルバム 初回限定盤B
・#TWICE
デビューコレクション～青春歌謡編/悲しき街角～高校三年生
・#TWICE2
ヨルシカ 花と水飴、最終電車 n-buna CD スリーブケース付属
・ENHYPEN BORDER：儚い
『Snow Mania S1』初回盤B ☆Blu-ray☆【新品・未使用】③
・Mrs.GREEN APPLE5
新品スピッツ ひみつスタジオ ユニバーサルミュージックストア限定盤DVD
・マカロニえんぴつ ハッピーエンドへの期待は
King & Prince BESTALBUM Mr.5【DearTiara盤】
エレファントカシマシ 初回限定盤 シングルセット 夢を追う旅人
SnowMan アルバム SnowLabo.S2 3形態 Blu-ray
※中のCDのみのご送付で良い場合、値下げ対応可能ですのでお声掛けください。
SEVENTEEN 24H アルバム 25枚 エントリーカード付き
※バラ売り希望の方はご希望額と合わせてコメントお願いいたします。
花と水飴,最終電車
自身が結婚式のために集めたCD類をまとめてお譲りします。【種類】・BTS THE BEST・JO1 PROTOSTAR 2種類・#TWICE・#TWICE2・ENHYPEN BORDER：儚い・Mrs.GREEN APPLE5・マカロニえんぴつ ハッピーエンドへの期待は※中のCDのみのご送付で良い場合、値下げ対応可能ですのでお声掛けください。※バラ売り希望の方はご希望額と合わせてコメントお願いいたします。