●日本正規品● NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH PREM 29.0 スニーカー

メインカラー···ブラック、グレー、レッド

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

シーン···バスケットボール

こちらは、ナイキ AIR JORDAN(エアジョーダン) 1 RETRO HIGH PREM の出品となります。

NIKE直営店での購入の国内正規品となります。

使用状況として、2回程度の着用でほぼ美品となります。

画像で確認いただけるようにほとんど削れておらず劣化も見受けられません。

即完売したモデルで貴重な1足になります。

ご不明な点などはお気軽にお問い合わせください!

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

