お気に入り レアカラーブルー＆オーバーシルエット！AVIREXアヴィレックスコーチジャケット レザージャケット

※他のモデルや在庫チェックはこちらより!

美品 BEAUTY&YOUTH 羊革 レザー コーチジャケット ブラック M



アジアジ様 専用

#vintage_milk_AVIREX

JACKROSE レザージャケット



剛田武様希少Belgian army ベルギー軍 ジャーキンベスト レザーベスト



ノエルギャラガー レザージャケット



BACKLASH ISAMU KATAYAMA シングル ライダース XS

ほぼデッドストック!90sヴィンテージ!レアカラーブルー&オーバーシルエット!AVIREXアヴィレックスコーチジャケット襟付きオールレザースタジャンXXL2XL3XL

Sisii ウォッシャブルレザージャケット



リッチ様専用 AVIREX レザー ジャケット 黒 XL 羊革 VARCITY

◎ブランド 【AVIREX(アヴィレックス)】

six eleven one レジージャケット

◎アイテム 《襟付きオールレザーコーチジャケット》

L.L.Bean A-2 タイプ レザージャケット ブルゾン 80s USA製



美品✨革ジャン ロングコート ブラック 羊革【F】エレガント

○定価 (購入時参考定価 130,000円)

ラルフローレン ニュースボーイレザージャケット

○状態 使用回数1回程度の極上美品

アビレックスB3 フライトジャケット



GUCCI国内正規品トムフォード期アナグマファー ムートンレザージャケット 48



★人気 格安 JACKROSE 本革 ゴートスキンレザージャケット 黒 5



Ron Herman ロンハーマン ムートンジャケット レザージャケット ファー

老舗アメカジブランド・アヴィレックスの、オールレザーコーチジャケットです。

レザージャケット★ライダースジャケット★バックペイントあり



本革 ライダースジャケット サイズ:M カラー:BLACK

ミリタリーウェアで有名なアヴィレックスですが、こちらはその中でも大変珍しいスポーティーラインのコーチジャケットです。

【Horseland】ヴィンテージ ビスコースレザーベスト アメカジ フランス製



100万★エルメス、ラムスキンジャケット48Lサイズ



フェラガモレザージャケット



【美品】JW ANDERSON カーフ 本革 ボンバー MA-1 ジャケット S

ボディはもちろん、襟・袖に至るまで、全てリアルレザーを使用しており、大変重厚なしっかりとした作りです。

schott レザー パーカー 羊革 美品



【定価10万円以上】Barbed italy レザーライダーズジャケット 46

ライナー(内側)は、ロゴ入りのキルティングサテンで、細部にまでこだわった抜かりのない一着です。

ハーレーのライダースです。



Vintage Lee STORM RIDER レザーランチコート42L



VINTAGE 60s カナディアンコート



キミノリモリシタのレザージャケット

ワンカラーながら発色のいい鮮やかなブルーのボディと、背面と胸元に配された光沢のあるロゴワッペンは、大変個性的で強い存在感を感じさせます。

BALLY レザー ジャケット アウター 革 42 リバーシブル



カルペディエム レザーシャツ ヴィトン ディオール グッチ AKM wjk

ヒップホップスタイルやオールドスクールなどのストリートファッションはもちろんその色味を活かし、ヴィンテージモードスタイルにもお使いいただける、カテゴリにとらわれない無限の可能性を持ったジャケットです。

ニコル レザージャケット ライダース



BOSS革ジャン



フランシスモークス ダブルホースレザーライダース



old GAP レザーコート レザージャケット カーコート

サイズは、ほとんど出回ることのない、胸囲130cmの超・特大のキングサイズです。

RICHARD JAMES フェイクレザーブルゾン メンズ



極美品【paul smith】3B ラムレザー テーラードジャケット

体格が大きい方はもちろん、トレンドの肩落ちオーバーシルエットの90年代ファッションでも着ていただけます。

sisii レザージャケット シシ レザージャケット



旧 リアルマッコイズ A-2フライトジャケット 馬革 ホースハイド 擦れ加工



【新品】Julius 19AW ラムレザー シングル ライダース 3



Varde77レザージャケット ブラウン

状態は、レザー素材特有の若干のスレやシワなど見られますが、目立ったダメージのない極上美品です。

CRIMIE ボア レザージャケット XL



RRL motor cycle lether jacket

現行品とは全く異なる、ヴィンテージならではの雰囲気を持った一着ですので、お探しの方は是非この機会にお買い求めください。

vintage Y'2 LEATHER HORSE HIDE jacket 馬革



「6月30日までの出品」 RRL INDIGO LETHER CAR COAT



5351POUR LES HOMMES レザージャケット



未使用タグ付き BACKLASH gullam別注 カーフレザージャケット

サイズL

BURBERRY バーバリー 馬革 馬皮 ジャケット レザー ブルゾン 黒 茶

●着丈 約75cm

カドヤ KADOYA レザージャケット 革ジャン

●肩幅 約57cm

希少高級 馬革 ユナイテッドアローズ レザージャケット 黒S ライダース革ジャン

●身幅 約64cm

90's OLD GAP オールドギャップ レザージャケット 黒 雰囲気抜群

●袖丈 約65cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アヴィレックス 商品の状態 未使用に近い

※他のモデルや在庫チェックはこちらより!#vintage_milk_AVIREXほぼデッドストック!90sヴィンテージ!レアカラーブルー&オーバーシルエット!AVIREXアヴィレックスコーチジャケット襟付きオールレザースタジャンXXL2XL3XL◎ブランド 【AVIREX(アヴィレックス)】◎アイテム 《襟付きオールレザーコーチジャケット》○定価 (購入時参考定価 130,000円)○状態 使用回数1回程度の極上美品老舗アメカジブランド・アヴィレックスの、オールレザーコーチジャケットです。ミリタリーウェアで有名なアヴィレックスですが、こちらはその中でも大変珍しいスポーティーラインのコーチジャケットです。ボディはもちろん、襟・袖に至るまで、全てリアルレザーを使用しており、大変重厚なしっかりとした作りです。ライナー(内側)は、ロゴ入りのキルティングサテンで、細部にまでこだわった抜かりのない一着です。ワンカラーながら発色のいい鮮やかなブルーのボディと、背面と胸元に配された光沢のあるロゴワッペンは、大変個性的で強い存在感を感じさせます。ヒップホップスタイルやオールドスクールなどのストリートファッションはもちろんその色味を活かし、ヴィンテージモードスタイルにもお使いいただける、カテゴリにとらわれない無限の可能性を持ったジャケットです。サイズは、ほとんど出回ることのない、胸囲130cmの超・特大のキングサイズです。体格が大きい方はもちろん、トレンドの肩落ちオーバーシルエットの90年代ファッションでも着ていただけます。状態は、レザー素材特有の若干のスレやシワなど見られますが、目立ったダメージのない極上美品です。現行品とは全く異なる、ヴィンテージならではの雰囲気を持った一着ですので、お探しの方は是非この機会にお買い求めください。サイズL●着丈 約75cm●肩幅 約57cm●身幅 約64cm●袖丈 約65cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アヴィレックス 商品の状態 未使用に近い

AFGKファインクリーク ハンプトン38インチ FINE CREEK【ISAMU KATAYAMA BACKLASH】ジャパンホース製品染めGジャンジョルジオ・ブラット レザージャケット フード リアルファー 44希少 日本製 美品◆シャマshama レザージャケット黒S◆ライダースaブルゾン