2000年代のPIRATES of the CARIBBEANのゲームシャツです。ボーンスカル・クロスボーン・ジャックスパロウ。

プリントタイプや一部刺繍は見かけますが、ここまでバチバチにオール刺繍は中々見掛けません。

色は黒×赤です。アームホール広め。

使用感が少ないと思います。傷や汚れ等なくまだまだ着用して頂けます。

メンズ・レディース関係なくユニセックスでの着用もして頂けます。

サイズはSですがL~XL相当です。

肩幅は58cm

袖丈は29cm

身幅は55cm

着丈は80cm

着丈は襟の付け根から計っております。

何かございましたら質問して下さい。

他にも色々、出品しておりますのでご覧下さい。

↓

#古着屋mugi

A-617

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディズニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

