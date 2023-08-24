新作 月桃　ショルダーバッグ　かご ショルダーバッグ

カラー···ベージュ

ルイヴィトン モノグラム アマゾン ショルダーバッグ



未使用JOY GRYSON ショルダーバッグ

カラー···ベージュ

アイグナー ショルダーバッグ

テイスト···ナチュラル

❤サルヴァトーレフェラガモ ハンドバッグ

主な素材···月桃

レペット アラベスクトートバッグ ２way ショルダーバッグ



未使用品 コーチ ショルダーバッグ C2643

月桃のかごです。

ロエベ Lazo Mini Bag

石垣島の月桃で、ひとつひとつ手作りしています。

エヴァンゲリオン バック

天然の素材の風合い、ほのかな月桃の香りを楽しんでいただけるカゴです。

MARC JACOBS バッグ 美品



MICHAEL KORS 3WAY ショルダーバッグ キルティング ブラック



【限定モデル】Jil Sander ジルサンダー ドローストリングバッグ

●サイズ：

新品未使用COACH エメリー89124 レザーショルダーバッグ ベージュ

約16cm×約9cm×約22cm

アグネストゥディオス Acne Studios ショルダーバッグ

ショルダー約124cm

BG127 used old ysl vintage ミニ ショルダー バッグ

●素材：月桃(石垣島産)

美品✨フルラ FURLA リリー ショルダーバッグ カメラバッグ 斜め掛け可

●その他、注意事項：

美品♪ルイヴィトン トロターボブール

天然素材でお作りしていることをご理解いただきご購入をお願いします。

専用 エルメス バッグ

素人採寸ですので、多少の誤差はお許し下さいm(_ _)m

ポールスミス ショルダーバッグ 斜めがけ

ハンドメイドのため多少の歪み等ございます。

フェラガモ ショルダーバッグ スエード 黒 保存袋 箱付き

ご了承いただける方のみご購入くださいませ。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

カラー···ベージュカラー···ベージュテイスト···ナチュラル主な素材···月桃月桃のかごです。石垣島の月桃で、ひとつひとつ手作りしています。天然の素材の風合い、ほのかな月桃の香りを楽しんでいただけるカゴです。●サイズ：約16cm×約9cm×約22cmショルダー約124cm●素材：月桃(石垣島産)●その他、注意事項：天然素材でお作りしていることをご理解いただきご購入をお願いします。素人採寸ですので、多少の誤差はお許し下さいm(_ _)m ハンドメイドのため多少の歪み等ございます。 ご了承いただける方のみご購入くださいませ。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【超美品】クロコダイル ホーンバック クラウン エキゾチックレザー ブラックLOEWE ロエベ アマソナ36 ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラウン 茶色未使用✨コーチ モリー 2way レザー ショルダーバッグ ピンクベージュ保証書付きマイケルコース ショルダーバッグ◇ 美品 genten ゲンテン 2wayショルダーバッグ キャンバス×レザー◇