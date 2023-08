ご覧いただきありがとうございます。

★体を包み込むとろみ感のあるシルク素材が心地良く、全身のグラフィックプリントとのコントラストが大人素敵なデザイン。

★大きめのサイズ感でゆったり見頃が体型カバーを実現し、ボートネックがデコルテをレディーライクに演出します。

★とても軽いアイテムで、窮屈感なくノンストレスで着用いただけます。

**********

▶︎即購入OKです!

▶フォロー割など、限定割引もありますので、お気軽にフォロー&コメントください♡

以下、商品説明です。

ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

【※掲載している他アイテムはセットではありません】

ワンピース単体での販売です。

掲載されている他アイテムが気になる方は、

#アールヴリュットのマルシェ

をチェックして下さい♡

その他、

#アールヴリュットのデートに◎なワンピース はこちら♡

#10000円以上の上質なワンピース はこちら

**********

【ブランド】

ETRO

エトロ

【アイテム】

シルク100%

グラフィックプリント

ロング ワンピース

【サイズ】

42 SIZE

(XLサイズ相当)

大きいサイズ

着丈:約91.5cm

肩幅:約38cm

身幅:約45cm

袖丈:約49cm

※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。

【状態】

使用感がほとんどなく、目立つシミや傷はありません。

袖やヒップ周りのスレもなく、虫食いなどもないとても綺麗な状態です!

あくまで主観ではありますが【極美品】です。

【色】

ブラック

黒

【素材】

品質表示タグ無し

ネットから同じ商品を調べたところ、

シルク100%でした。

【その他】

リサイクルショップで購入しました。

非喫煙、ペット無ではありますが、

自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。

*********

◆配送について◆

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。

*********

ここまでご覧頂きありがとうございました♪

その他、素敵なアイテムを出品しているのでチェックしてみて下さい♡

#アールヴリュットのワンピース はこちら♡

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エトロ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。★体を包み込むとろみ感のあるシルク素材が心地良く、全身のグラフィックプリントとのコントラストが大人素敵なデザイン。★大きめのサイズ感でゆったり見頃が体型カバーを実現し、ボートネックがデコルテをレディーライクに演出します。★とても軽いアイテムで、窮屈感なくノンストレスで着用いただけます。**********▶︎即購入OKです!▶フォロー割など、限定割引もありますので、お気軽にフォロー&コメントください♡以下、商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【※掲載している他アイテムはセットではありません】ワンピース単体での販売です。掲載されている他アイテムが気になる方は、#アールヴリュットのマルシェをチェックして下さい♡その他、#アールヴリュットのデートに◎なワンピース はこちら♡#10000円以上の上質なワンピース はこちら**********【ブランド】ETROエトロ【アイテム】シルク100%グラフィックプリントロング ワンピース【サイズ】42 SIZE(XLサイズ相当)大きいサイズ着丈:約91.5cm肩幅:約38cm身幅:約45cm袖丈:約49cm※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。【状態】使用感がほとんどなく、目立つシミや傷はありません。袖やヒップ周りのスレもなく、虫食いなどもないとても綺麗な状態です!あくまで主観ではありますが【極美品】です。【色】ブラック黒【素材】品質表示タグ無しネットから同じ商品を調べたところ、シルク100%でした。【その他】リサイクルショップで購入しました。非喫煙、ペット無ではありますが、自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。*********◆配送について◆簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。*********ここまでご覧頂きありがとうございました♪その他、素敵なアイテムを出品しているのでチェックしてみて下さい♡#アールヴリュットのワンピース はこちら♡

