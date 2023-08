Justin Davis(ジャスティンデイビス)のBOHEMIANチェーンです。

ペンダント チャーム



AHKAH ゴールドネックレス

ローズモチーフのボヘミアンテイストなネックレスチェーン。

Pt クロス ペンダント ネックレス メタル 地金タイプ

ブレスレットとしても着用可能。

ステラハリウッド バロックパールネックレス 新品



今期 流行 カラー ロゴ モノグラム トップス

「Justin Davis」のチェーン出品一覧

AHKAH ローラーハートネックレス

→#pvfbt28619JustinDavisチェーン

ヴァンドーム青山 プラチナサファイヤネックレス



専用JE218★高級 ダイヤモンド0.893ct プラチナ ペンダントヘッド

「Justin Davis」の出品一覧

ひろ様専用✤ストーンカメオの小さなペンダント✤K18『リボンと少女』

→#pvfbt28619JustinDavis

4℃ K18ピンクゴールド ダイヤモンドネックレス



再値下★即購入OK 4℃ ★ ネックレス ピアス まとめ売り

●他にも多数出品していますので、ぜひご覧ください。

【新品 送料無料 匿名配送】14金ゴールドハート型ロケットネックレス ブライダル

●また商品は随時追加していきますのでぜひ出品者フォローをお願いいたします。

Dior ネックレス ヴィンテージ

●値下げ交渉可能です。

ヴァンドームアオヤマ ベーシックダイヤモンドネックレス 定価38500円 未使用

また、出品商品はいいね数やアクセス数など出品状況によって

★極美品★K18WG ネックレス 水晶 ホワイトゴールド レディースアクセサリー

値上げする事がありますのでお早めにご購入をお願いします。

K18YG スマイル型ダイヤモンドデザインネックレス 合計0.3ct



希少 大粒 1ct UP トリート ブルーダイヤモンド プラチナ ペンダント

------------------------------

k14WG 南洋白蝶真珠 ペンダント 南洋白蝶パール 約11.8mm



Dior 腕時計 パンディオラ

品番:SNJ210

0.1ctUP【品質保証書無し・付属品無し】オレフィーチェ・ネオヌードペンダント



MAISON JEWELL メゾンジュエル ネックレス 月 箱付き

定価:44,000円

62 GIVENCHY ネックレス 刻印 ロゴ ヴィンテージ ジバンシー レトロ



ファンシーダイヤモンドをあしらったおしゃれネックレス Pt

サイズ:全長40cm

高品質.18 K金風車ペンダントネックレスファッション鎖骨チェーン



K10 ホワイトゴールドネックレス

状態:特筆すべきダメージのない美品

値下げ 界-20【凄美 モルダバイト】シルバー925 約10✖️10㍉



Wish upon a star ダイヤモンド ネックレス K18YG

カラー:シルバー(いぶし)

新品❗️K18WG ダイヤ0.15ct イニシャル〈H〉ペンダントヘッド小



豪華 モザイク 象嵌 極品藍玉髄 アクセサリー セート

素材:シルバー925

マルニ*3色ビーズ*ネックレス*ゴールド*



k18WG ネックレス

付属品:なし

プラチナ・ダイヤ コインペンダントトップ



4℃ ダイヤモンド ホースシュー ネックレス K18PG 1.0g

------------------------------

h86 天然 煌 本珊瑚 片穴 18.7 mm 43.05 ct 8.61 g



【HERMES】トゥアレグ ネックレス ペンダント

ご購入前に自己紹介をお読みください。

サードネックレス

その他Roen(ロエン)、roarguns(roar)、LGB(ルグランブルー)、

CHANEL シャネル ココマーク ヴィンテージ ネックレス マトラッセ

Justin Davis、glamb、ISAMU KATAYAMA BACKLASH、

AIMER ウェディング

NO ID.(ノーアイディー)、Moonage Devilment、PUERTA DEL SOLなど

18金 K18 3連 ネックレス 19.2g 鑑定済

多数の商品を格安で出品中です。

ロドキン ハーフムーン 月 ペンダント チェーン セット 18K シルバー



あこや真珠 本真珠 大粒パール 8.5mm パール ネックレス

#JustinDavis

k18 パール クリスタル ネックレス&ブレスレット2点セット

#ジャスティンデイビス

【新品未使用】HERMESエルメス オーケリー ネックレス ブラウン

#アクセサリー

4℃ ネックレス アクアマリン

#ネックレス

【定番】dior ロゴネックレス



VINTAGE DIOR ネックレス

ネックレス

Pt900 ブルージルコン 4.31ct ペンダントトップ 鑑別付き プラチナ

ブレスレット

【黒江様専用】Tiffany.co オープンハート フープピアス

リング

ユキザキ ナンバートップのみ ネックレス

財布

k18水晶ネックレストップ

バングル

Pt900/K18 ダイヤモンド 4way ネックレス (0.30ct)

ピアス

ティランハート

チェーン

2023年1月購入 タサキ プチバランスクラス チャーム エメラルド ネックレス

17380

商品の情報 ブランド ジャスティンデイビス 商品の状態 未使用に近い

Justin Davis(ジャスティンデイビス)のBOHEMIANチェーンです。ローズモチーフのボヘミアンテイストなネックレスチェーン。ブレスレットとしても着用可能。 「Justin Davis」のチェーン出品一覧→#pvfbt28619JustinDavisチェーン「Justin Davis」の出品一覧→#pvfbt28619JustinDavis●他にも多数出品していますので、ぜひご覧ください。●また商品は随時追加していきますのでぜひ出品者フォローをお願いいたします。●値下げ交渉可能です。 また、出品商品はいいね数やアクセス数など出品状況によって 値上げする事がありますのでお早めにご購入をお願いします。------------------------------品番:SNJ210定価:44,000円サイズ:全長40cm状態:特筆すべきダメージのない美品カラー:シルバー(いぶし)素材:シルバー925付属品:なし------------------------------ご購入前に自己紹介をお読みください。その他Roen(ロエン)、roarguns(roar)、LGB(ルグランブルー)、Justin Davis、glamb、ISAMU KATAYAMA BACKLASH、NO ID.(ノーアイディー)、Moonage Devilment、PUERTA DEL SOLなど多数の商品を格安で出品中です。#JustinDavis#ジャスティンデイビス#アクセサリー#ネックレスネックレスブレスレットリング財布バングルピアスチェーン17380

商品の情報 ブランド ジャスティンデイビス 商品の状態 未使用に近い

AO NUDE JEWELRY beads choker silver925【Kotori様専用】新品★日本製★K18スクランブルボールネックレス★50cmCanal 4°C値下げ☆k18ホワイトゴールド.ダイヤモンドネックレス.ハートk18 k24 1/20オンス コインペンダントペンダント、ダイヤ、トップ、pt900K18 本物 ♡新品・美品♡ ストーンカメオ ネックレストップ k18