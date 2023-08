LANVINの洗練された上質感をベースにグレード感のある高品質なブラックフォーマルを提案するランバンノワール。

首元から胸のラインに添うようなパネル仕立てのジャケットはヘムラインにベンツを入れたこだわりのシルエット。

シルクを思わせる上質な艶、一般的な喪服としてはもちろんのこと、プレミアム感のある仕上がりは法事やホテル葬にもお勧めです。

こちら、ジャケットのみのご紹介です。

お手持ちのワンピース、スカートにこちらを合わせていただけるだけでクラス感がアップ。

礼服として最高級のお品です。

定価ですとジャケットのみでも8万円以上のお品になります。

東京ソワールのお作りです。

○アイテム

LANVIN NOIR ランバンノワール ブラック フォーマル ノーカラージャケット 40 冠婚葬祭 式典 セレモニー

○サイズ

LANVIN NOIR ランバンノワール ブラック フォーマル ジャケット

サイズ40(L相当)

肩幅 約38cm

身幅 約48cm

袖丈 約53cm

着丈 約51cm

平置き実寸。(多少誤差お許しください)

○状態

目立った傷や汚れもなくまだまだ快適にお使いいただけます◎

○カラー

黒

○素材

表地

トリアセテート 70%

ポリエステル 15%

レーヨン 15%

裏地

キュプラ 100%

○配送

簡易包装にて1.2日程度で発送させていただきます。

遅れる場合は、ご連絡させていただきます。

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

no.145

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ランバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LANVINの洗練された上質感をベースにグレード感のある高品質なブラックフォーマルを提案するランバンノワール。首元から胸のラインに添うようなパネル仕立てのジャケットはヘムラインにベンツを入れたこだわりのシルエット。 シルクを思わせる上質な艶、一般的な喪服としてはもちろんのこと、プレミアム感のある仕上がりは法事やホテル葬にもお勧めです。こちら、ジャケットのみのご紹介です。お手持ちのワンピース、スカートにこちらを合わせていただけるだけでクラス感がアップ。礼服として最高級のお品です。定価ですとジャケットのみでも8万円以上のお品になります。東京ソワールのお作りです。○アイテムLANVIN NOIR ランバンノワール ブラック フォーマル ノーカラージャケット 40 冠婚葬祭 式典 セレモニー○サイズサイズ40(L相当)肩幅 約38cm身幅 約48cm 袖丈 約53cm着丈 約51cm 平置き実寸。(多少誤差お許しください)○状態目立った傷や汚れもなくまだまだ快適にお使いいただけます◎○カラー黒○素材表地トリアセテート 70%ポリエステル 15%レーヨン 15%裏地キュプラ 100%○配送簡易包装にて1.2日程度で発送させていただきます。遅れる場合は、ご連絡させていただきます。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品no.145

