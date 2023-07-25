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100％品質 Garmin VENU SQ2 腕時計(デジタル)

商品の説明

Garmin VENU SQ2
第二世代Apple Watch GPSモデル
1ヶ月程使用しました。
G-SHOCK　【電波ソーラー】　【箱付】　【防水、耐衝】　Gショック　ブラック
傷汚れなく綺麗な状態です。
腕時計　ディーゼル　スマートウォッチ　新品未使用
カバー、替えベルトも一緒にお送りします。
Apple Watch SE2 第二世代 40mm シルバー GPS
購入価格は35000円程でした。
【新品未使用】TIMEX × BEAMS べっ甲 腕時計　ブラック　黒

人気No.1 スウォッチオメガ-MISSION TO MERCURY

【美品】Damue 5600Ti
【商品の説明】
Apple Watch Series 6 GPSモデル 44mm
【Android/iOS対応】
G-SHOCK MTG-B1000XB-1AJF
Music保存機能 無
カシオ G SHOCK ‘94 WINTER PREMIUM 1052
フル充電で10日間稼働/Suica 対応/睡眠分析/ストレス値/BodyBattery/スマートフォンと接続で電話、メール、LINEを通知
アップルウォッチ8 45mm 本体　ミッドナイト　Apple Watch
画面サイズ1.4 インチ
CASIO　g-shock フロッグマン　ホワイト　2個セット
健康管理機能：Body Battery、ストレスレベル、睡眠スコア、血中酸素トラッキング、フィットネス年齢、生理・妊娠トラッキング、水分補給 / スポーツ管理機能：高精度GPS、様々なスポーツ機能 / スマート機能：各種通知、Suica決済、援助要請・事故検知

G-SHOCK ソーラー式 GW-5000-1JF ブラック

商品の情報

ブランドガーミン
商品の状態目立った傷や汚れなし

Apple Watch Series5 Nike 44mm Cellular

稼働品　タグホイヤー アクアレーサー デイト WAF1123 クォーツ メンズ

KK美品 専用 出品ページとなります。
Garmin VENU SQ21ヶ月程使用しました。傷汚れなく綺麗な状態です。カバー、替えベルトも一緒にお送りします。購入価格は35000円程でした。【商品の説明】【Android/iOS対応】 Music保存機能 無フル充電で10日間稼働/Suica 対応/睡眠分析/ストレス値/BodyBattery/スマートフォンと接続で電話、メール、LINEを通知画面サイズ1.4 インチ健康管理機能：Body Battery、ストレスレベル、睡眠スコア、血中酸素トラッキング、フィットネス年齢、生理・妊娠トラッキング、水分補給 / スポーツ管理機能：高精度GPS、様々なスポーツ機能 / スマート機能：各種通知、Suica決済、援助要請・事故検知

商品の情報

ブランドガーミン
商品の状態目立った傷や汚れなし

100％品質 Garmin VENU SQ2 腕時計(デジタル)

56分钟前

100％品質 Garmin VENU SQ2 腕時計(デジタル)

¥22,000 ¥12,320

(税込) 送料込み
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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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コメント (14)

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