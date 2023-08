THE NORTH FACE Compactジャケットです。

THE NORTH FACE Compactジャケットです。2回ほど使用いたしました。梅雨に向けて、職場にも着ていける色ちがいも購入したため、こちらは出品いたします。購入したベイクルーズストアでは、こちらの商品は「ベージュA」として販売されていましたが、実際の色はカーキです。左のウエスト付近と右背中上部に、ロゴがあります。ロゴの裏側はもともと糸がぴょんぴょんしていますが、表からはわかりません。(10枚目の裏側からの画像参照)購入時に付属してきた白い袋もお付けします。(7枚目の画像参照)●ブランドSLOBE IENA●色公式サイトでは「ベージュA」実際はカーキ(本文最後をご確認下さい)●サイズM肩幅 50cm身幅 58cm着丈 68cm袖丈 62cm重さ 329g●素材:ナイロン100%●定価14,300円●状態2回ほど着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。●その他、注意事項自宅にて保管していました。小さく折り畳んで発送させて頂きますので、畳じわがつくことをご了承ください。よろしくお願いいたします。- - - - - - - - - 以下公式サイトより※サイズについて弊社販売サイズ:メーカーサイズ38:メンズMサイズ※《ベージュA》のカラーについてカラー表記はベージュAになっておりますが実際の商品はカーキ色です。色味については画像をご参照ください。

