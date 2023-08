2021年17.600円で購入しました。

PUMA ゲームシャツ サッカーユニフォーム 長袖 古着 ストライプ 青 黒

コレクション用で購入しましたので、試着のみの、ほぼ新品未使用品です。汚れや滲みなど勿論有りません。

◎90年代ロサンゼルス購入!DaVinci!カリフォルニアシャツ!古着!良好!

平置き実寸サイズ。

新品 DRIES VAN NOTEN レンライ コラボ 総柄 プリント シャツ

肩幅48cm、身幅56cm、袖丈22cm、着丈68cm

43 ポータークラシック PORTER classic シャツ アロハ

レーヨン100%

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステュディオダルチザン 商品の状態 未使用に近い

2021年17.600円で購入しました。コレクション用で購入しましたので、試着のみの、ほぼ新品未使用品です。汚れや滲みなど勿論有りません。平置き実寸サイズ。肩幅48cm、身幅56cm、袖丈22cm、着丈68cmレーヨン100%

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステュディオダルチザン 商品の状態 未使用に近い

DRIES VAN NOTEN シャツ ドリス ヴァン ノッテン【入手困難!!】パタゴニア ✈︎ A/C Shirt アロハシャツ ジャマイカ製【極美品】Lady white co. USA製 ニットポロ クリーム色【最高】ヨウジヤマモト y's for Men 半袖シャツ◆古着アロハビンテージナンバーナイン ロングシャツsasafras シードボムジャケットM&M T/C CHAMBRAY WORK SHIRT (22-MSH-003)ヨウジヤマモト22aw look31 白シャツ【激レア!!】50's 301 better than perfect