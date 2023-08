KAR L'art de l'automobile

Exhaust Hoodie

Exhaust Pant

セットアップで出品致します*

GR8にて購入しました*

【サイズ 】

Hoodie L

Pant M

【本体価格 】

Hoodie 40700円

Pant 28600円

*Hoodie*

身巾 62cm

身丈 71cm

肩丈 65cm

袖丈 65cm

*Pant*

胴囲 76cm

総丈 102cm

股下 70cm

*個人採寸のため多少の誤差はご了承ください

*タグ付きの新品未使用

*専用のショッパーなどはございません

よろしくお願いします*

ダウンジャケット ダウン jacket ジャケット パファー

feng chen wang

フェンチェンワン

namacheko

sulvam

bed j.w. ford

yohji yamamoto

comme des garcons

issey miyake

homme plisse

john lawrence sullivan

yproject

dairiku

ttt_msw

cmmn swdn

dries van noten

magliano

8on8

supreme

NIKE

the North Face

stussy

Carhartt

ours

ノースフェイス

daiwa

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

KAR L'art de l'automobile Exhaust HoodieExhaust Pantセットアップで出品致します*GR8にて購入しました*【サイズ 】Hoodie LPant M【本体価格 】Hoodie 40700円Pant 28600円*Hoodie*身巾 62cm身丈 71cm肩丈 65cm袖丈 65cm*Pant*胴囲 76cm総丈 102cm股下 70cm*個人採寸のため多少の誤差はご了承ください*タグ付きの新品未使用*専用のショッパーなどはございませんよろしくお願いします*

