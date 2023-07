【再入荷】 超レア　限定生産盤　コードネームU.N.C.L.E.サウンドトラック　レコード 洋楽

#HesterMofetのレコード一覧はこちら

全米映画音楽サントラベスト100にランキング

コードネーム U.N.C.L.E.Man FromU.N.C.L.E.オリジナルサウンドトラック

超希少 イエロー・ヴァイナル仕様

2枚組/180グラム重量盤レコード/Music On Vinyl

『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』『スナッチ』で知られるガイ・リッチー監督作品『コードネーム U.N.C.L.E.』のサウンドトラック。

1960年代にヒットしたイギリスのTVシリーズ『0011 ナポレオン・ソロ』を映画化。

ガイ・リッチーお得意の洗練されお洒落で粋なスパイもの

ファッションと共に、スタイリッシュに映像を彩る音楽は、ダニエル・ペンバートンのスコアによるジャズ、スウィング調のラウンジ・ミュージックをベースに、ロバータ・フラック、ニーナ・シモン他によるセンス溢れるナンバーをも収録。

60年代ヨーロピアン・ロック風のエレキギター・サウンドもさることながら、フルートのグルーヴィーでノリノリな音色が面白すぎる。

懐かしのジェスロ・タルのイアン・アンダーソンを彷彿とさせる演奏です。(絶妙な音のかすれ具合とかそんな感じ)

アルバム4曲目の”Escape From East Berlin”で聴くことのできる、フルートとハモンド・オルガンの競演が実に痛快

そしてツィンバロムや、ハープシコード、マーキソフォンといった、打弦楽器&撥弦楽器の硬質できらびやかな音のアンサンブルがこれまた面白い。強力かつノリノリのグルーヴも心地よくてグッド。

今回の音楽は映画本編同様60年代の雰囲気を出すため、細部までこだわりにこだわり抜いて楽器や録音機材にあえてヴィンテージものを多く使ったようです

だからこそレコードで聞く価値があり、しかも超希少イエロー・ヴァイナル仕様

新品未使用ではありますが、ジャケット、盤面には出荷時に擦り傷や汚れ等がある場合があります。 お気になされる方はご遠慮ください。

プロフィールにも記載されておりますが、発送は各種メルカリ便か、一番安い方法を選択させていただきます。

超レア 限定生産盤 コードネームU.N.C.L.E.サウンドトラック レコード



設定以外の発送方法や何らかの希望の梱包を望まれる場合、必ず購入前に要相談ください。金額や着払い等の発送の変更があることをご理解の上ご購入ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

