カラー:ブラウン

GUCCIショルダー 最終値下げ

サイズ:縦25 横26 マチ5.5

【極美品】ヴィヴィアン ショルダーバッグ カメラバッグ オーブ ブラック PVC

ショルダーベルトの長さ:最小85 最大110

LOEWE ロエベ ミッシー スモール ショルダーバッグ ハンドバッグ

(左右5段階調整可)

美品✨ PRADA ギャザー ダブルチェーン ショルダーバッグ



COACH コーチ ドリフター ショルダーバッグ パイソン柄 未使用品

中の収納:3スペース+内ポケット×3

Mini Maestra 限定値下げ

外ポケット×1

新品タグ付き★MARNI★バケットバッグ★ダークグリーン



ルイ・ヴィトン アクセサリーポーチ 正規店購入

【ご留意いただきたい点】★写真8.9枚目

vasic bond nano ホワイト

・ベルト調整の金具、外ファスナーの金具部分にやや剥げがございます。

セリーヌ トリオ ラージ ショルダーバッグ 正規品

・前面の両角にやや剥げがございます。

限定色✨激レア 土屋鞄 ショルダーバッグ プロータ 防水ソフトポケットショルダー

※いずれも目立たない程度で、全体的には状態が良い方かと思います。

スプリントレザーバッグ スナイデル



GUCCI グッチ ショルダーバッグ GGプラス スプリーム PVC レザー

【発送時】

【iris様専用】LOWELL things Legacy ハンドバッグ

箱なし、カバーのみお付けいたします。

ジャンニノターロ*カゴ編み×レザー コンビ ハンドバッグ*ホワイト×麦わら



SEE BY CHLOE/ミニショルダーバック

★お値段交渉okです。常識の範囲内でお願い致します。

OLD COACH コーチ 2WAY ニューウィリス ショルダーバッグ



BAOBAO ISSEY MIYAKE バオバオ ショルダーバッグ ブルー



オーディマピゲAUDEMARS PIGUET/ノベルティ/クラッチバッグ

バーバリー 本革 旅行カバン キャメル

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

