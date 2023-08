Supreme 22ss Mary Work Shirt

当時Supremeオンラインで購入し、一度も着用せず、

保管しておりました。

使わないのでお譲りいたします。

早期売却を目指しているので、価格交渉等ございましたらコメントください。

国内正規品

未使用新品

タグ付き

Size: M

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···その他

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

