Bianca Vasquezのレースアップミディアムロングシューズです。HAPPY PLUS STOREにて購入しました。

Bianca Vasquez レースアップミディアムロングシューズ ブーツ

サイズは38の表記です。

甲から締め上げるレースアップを採用し、くびれのあるスタイリッシュなシルエットが女性の美しさを格上げしてくれるショートブーツです。

Bianca Vasquezはスペイン発のシューズブランド。毎シーズン、トレンドを意識し、素材選びにこだわったシューズを高い技術を持った熟練の職人が一点一点丁寧に作り上げています。今期はレースアップブーツがトレンド。

カジュアルにもモードにも合わせやすいレースアップのショートブーツは、一足あるとコーディネートの幅が広がる一足です。

試着のみの新品ですが、自宅保管の為、お安く出品しております。神経質な方はご遠慮ください。箱はありません。

定価34000円プラス税

商品の情報 商品のサイズ 24cm 商品の状態 新品、未使用

